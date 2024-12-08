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方便清理！為何很多人「地板材質不選磁磚？」　網曝3原因搖頭

▲木地板,瑜珈（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大家比較喜歡哪種材質？（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

買房後，會傾向選擇哪種地板材質呢？木地板、磁磚其實都算常見，近日就有網友好奇拋問，他覺得磁磚明明還不錯，但現代人好像普遍比較喜歡木地板？這是為什麼呢？貼文曝光後，引發討論，不少網友都點出不選磁磚的3個原因。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼現代人地板不愛磁磚」為標題發文，他認為磁磚其實很好，因為它非常容易清理，而且有質感。然而，他卻注意到，現在好像有很多人偏好木地板。對此，原PO就想知道，為什麼現代人好像不太喜歡磁磚？如果是考慮到冰冷的問題，只要穿上室內拖鞋就能解決，有人知道原因嗎？

貼文曝光後，底下不少網友都點出3個原因，「因為冷冰冰的，每間房間都會像廁所」、「磁磚很冰」、「冬天很冰」、「磁磚縫很髒」、「磁磚縫太大很醜，縫太小又會爆」、「磁磚高機率膨拱，磁磚縫又卡髒」、「好看，但會膨拱，幾乎都是膨拱後才改木頭的」、「磨石子地板才好，磁磚容易爆掉」、「磁磚沒鋪好真的容易爆」、「爆磚的時候你就知道有多棒了」。

還有網友回應，「磁磚留給廁所跟廚房就好」、「大理石地板才是王道」、「磨石子地才是王道」、「喜歡超耐磨木地板」、「磨石子地板好啊，髒了都無感」、「木地板裝地板隔音比較方便啊」。

關鍵字：地板磁磚PTT

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