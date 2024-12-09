高雄賣壓最重區「待售2631戶」　專家：年底促銷戰將開打

▲高雄三民區預售庫存2357戶、成屋庫存274戶，案量總庫存達2631戶，為全市庫存量最大區域。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行9月祭出信用管制，買方持續觀望心態，房市買氣急轉直下，根據《大心地圖房地網》統計，目前三民區預售庫存2357戶、成屋庫存274戶，案量總庫存達2631戶，為全市庫存量最大區域，其次為左營、楠梓區。專家預估，年底各案會進入促銷大戰，以提升買氣。

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！ 估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

根據《大心地圖房地網》統計高雄各行政區推案量，新成屋加上預售屋案量最大的前3名行政區分別是三民、左營、楠梓，分別有2631、2480、1980戶庫存，前三名合計高達約7000戶的庫存量。

區域 推案數 新成屋(戶) 預售屋(戶) 合計(戶) 三民 39 場 274 2357 2631 左營 29 場 843 1637 2480 楠梓 38 場 444 1464 1980

▲高雄行政區新案預估待售量前三名。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近年高雄受台積電效應影響，建商積極搶進北高雄推案，庫存量最大的3大區域都位於北高，也相當合理，以目前戶數來看，大概1~2年間可以去化完畢，整體庫存水位還算健康。

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪指出，三民區為高雄人口數次多的區域，且因幅員廣大，超級大案也多，加上下半年陸續有指標案公開，像是中都重劃區就有「遠雄沐蘊」、「興富發森悅」、「善寬UNI」等案，光是這3案就有合計超過400戶的案量，總銷金額也超過100億元，造成三民區有較大的庫存也是正常。

不過Q4受央行祭出信用管制影響，各建商持續觀望，推案速度均放緩，以最新的開工統計來看，楠梓10月僅2案開工、三民為1案，建商保守因應下，未來供給減少，將有助於賣壓的穩定。

但土地價格不降，工料成本上漲問題難解，新屋房價很難越等越便宜，蔡紹豪說：「預估年底各案會進入促銷大戰，以提升買氣。」

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！ 估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」