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網憂社宅成房價破壞者？　信義：對房市有三大利多

▲▼ 台中南大里房市,軟體園區,永慶 。（圖／永慶不動產台中大里園區加盟店提供）

▲專家認為社宅以長期來看，將為區域房市帶來三大利多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

日前台中市大里區光正三期好宅正式動土，引發不少民眾討論，認為近年各地政府積極興辦社會住宅，讓租金大概在市價5-8成，恐破壞區域房市行情。但信義房屋專家認為，社宅以長期來看，將為區域房市帶來三大利多。

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！　估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

台中市繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅、西屯國安二三期好宅及豬事圓滿好宅開工後，大里區光正段第三期也正式動土，台中目前完工及開工戶數突破9千戶，達到9067戶。

不少人議論社會住宅的租金大概在市價5-8成，是否會讓周邊租賃市場、甚至房價被破壞，對此，信義房屋中三區協理方浩銓則表示：「社宅以長期來看，將為區域房市帶來三大利多，包含落實居住正義，助民眾減輕居住負擔，間接協助累積購屋成本；其次，社宅多規劃於重劃或新興區域，人口進駐有望加速發展社區機能；最後，社宅居住年限為6年，租客之後很有機會選擇在已經熟悉的區域置產。」

▲▼ 南大里 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市大里區光正三期位於南大里新興發展的光正段，鄰近仁化工業區，周邊有國中、國小學區，公園及大型賣場等生活設施。（圖／記者陳筱惠翻攝）

而台中市大里區光正三期位於南大里新興發展的光正段，過去南大里則受限聯外交通等等條件，成為自成一格的居住聚落，房價基期也較低，近年受惠74號快速道路銜接國道、線129道縮短通往台中市區時間，以及台中軟體園區進駐等等紅利，拉抬南大里整體房市行情。

信義房屋大里中興店專案經理張憲庭表示：「光正段周邊有生活機能成熟的塗城商圈，整體而言房價基期相對親民，首購族及工業區上班族為主力購買族群，屋齡10年上下的中古社區大樓，3房含車位的標準物件，總價在1200-1300萬間。」

張憲庭表示：「大里光正段一到三期好宅，均位於大里區光正段，鄰近仁化工業區，周邊有國中、國小學區，公園及大型賣場等生活設施。機車車程不到10分鐘就有塗城商圈，可滿足小吃、零售等基本生活機能。而張憲庭也分享，因社宅遷入此一區域的民眾，也會詢問周邊房市，未來很可能因為習慣這裡的居住環境，成為在此置產的潛力客戶。」

▲▼ 南大里 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去南大里則受限聯外交通等等條件，成為自成一格的居住聚落，房價基期也較低。（圖／記者陳筱惠翻攝）

而南大里整體房價仍屬親民，主力購買族群為首購族或在工業區工作的族群，他舉例：「屋齡在10年上下的中古電梯社區，以2-3房的標準物件來說，搭配平面坡道車位，對於多數小資族而言，仍屬可以負擔的範圍，但若是想要購買軟體園區周邊的社區，總價範圍則為提高到1200-1700萬之間。」

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關鍵字：社宅台中市房市區域發展居住負擔南大里房價信義房屋

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