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義式設計融入台中天際線　聯聚攜手ACPV打造3大地標總銷440億

▲▼聯聚建設,歌劇院,ＡＣＰＶ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中豪宅一哥聯聚建設攜手義大利建築設計傳奇的ACPV ARCHITECTS，將於台中七期推出合計總銷440億元的3座建築。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠、詹宜軒／台中報導

全台首見！台中豪宅一哥聯聚建設攜手打造全球12間寶格麗酒店的義大利建築設計事務所ACPV ARCHITECTS，一口氣創作包括「聯聚理安大廈」、「聯聚中衡大廈」、「聯聚方維大廈」等3棟大樓，合計總銷440億元。據了解，ACPV此次也是與台灣合作單次案量最大的一次。

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ACPV ARCHITECTS的建築師Antonio Citterio和Patricia Viel，被譽為義大利設計傳奇人物，作品分布巴黎、倫敦、米蘭等全球12座寶格麗飯店、米蘭文華東方酒店等精品酒店，而在台灣住宅作品則是北市「鐫萃」、台中「宝格」與「丽格」以及預計2028年開幕的頂級度假酒店「CAPELLA嘉佩樂墾丁」等案。

其中，正在銷售中的「聯聚理安大廈」，樓高39樓，而35樓預售實登揭露最高單價127萬元，成為北市以外住宅最貴交易案。

Antonio Citterio在語談會上表示：「台北與台中的天際線截然不同，但台中對於自然環境的呼應、公共建設的規劃、甚至道路系統，都逐年進步，我們能夠影響城市的天際線，打造3座地標建築是建築師巨大的榮幸。」

另一位創辦人Patricia Viel提到：「在設計『聯聚理安大廈』時，不僅是建築本身，而是考量到住戶站在建築內，往外的視野，樓高39層樓的聯聚理安大廈地點非常獨特，我們將以垂直綠化概念貫穿整棟建築，讓綠意融入建築成為住宅環境的一環。」

聯聚建設董事長江韋侖指出：「理安除有聯聚品牌加持，再加上與ACPV合作設計，打造獨一無二地標型建築，因此能吸引高端客戶，並創下高價。」據了解，該案頂樓戶成交單價有望超過140萬元，不過經查該筆交易紀錄尚未揭露。

▲▼聯聚建設,歌劇院,ＡＣＰＶ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯聚建設在台中國家歌劇院舉辦國際建築美學與談會以及豐富表演，座無虛席。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，「聯聚中衡大廈」規劃樓高37層樓的商辦大樓，以打破傳統塔樓，利用玻璃、框架及方塊體積的變化形成有趣對比，在商辦競逐的七期，也將搶佔一席之地。

除主建物，江韋侖透露：「與之相鄰規劃一棟名為Gallery的複合式空間，規劃引進義式風格相關生活品牌與餐飲，為人們提供一處傳達義式生活風格的散步空間，與城市共善。」

▼義大利建築設計ACPV ARCHITECTS在台作品一覽表。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

「聯聚方維大廈」外觀則是相當奢華，Patricia Viel分享：「方維大廈透過強調陽台在建築立面的律動感，以及雙棟平行建築的設計，突破常規大膽突破，從而減輕建築的量體感，讓建築與都市景觀共融。」

▲▼聯聚建設,歌劇院,ＡＣＰＶ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲據了解，「聯聚理安大廈」頂樓戶成交單價有望超過140萬元，不過經查該筆交易紀錄尚未揭露。（圖／記者陳筱惠攝）

而ACPV ARCHITECTS在台作品中，包括尚在興建中的台北市松山區「鐫萃」，歷史成交最高單價為172.7萬元。另外，屋齡7年的「宝格」，位於市政北五路，歷史最高成交單價為92萬元；位於惠中路一段的「丽格」，屋齡約4年，歷史最高成交單價為96萬元。

近期中台灣豪宅建商與國外建築師合作的住宅、商辦案，如「寶璽天讚」與設計日本晴空塔、東京巨蛋的「Nikken Sekkei」聯手。位於市政北二路、河南路口歌劇院旁的「寶輝101Theater South」外觀設計與洛杉磯Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson合作等，都成為話題焦點。

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關鍵字：豪宅台中建築設計地標合作ACPV聯聚Antonio Citterio

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