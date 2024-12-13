AI廊道蓄勢待發＋便利交通加持！林口成微商創業熱土催生微型商辦發展

▲林口已成為AI產業聚落核心，影響著許多中小企業，隨著全球創業風潮，台灣微商跟著崛起，也加速了傳統商辦的轉型。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

新北林口在機捷開通和三井Outlet進駐的推動下，經過20年的發展逐步形成了有利產業發展的條件。如今，面對AI時代的浪潮，全球級AI領導企業ASML也選址於林口國際AI+智慧園區，並吸引了微軟、廣達、研華等頂尖企業進駐，隨著新創、科技、商業等多元產業的加入，林口正快速形成一個產業科技聚落，展現強大的群聚效應。此外，林口國際AI+智慧園區更成功串連起國際媒體園區、新創園區、郵政物流園區及華亞園區二期，構築起一條涵蓋五大園區的黃金AI產業廊道，帶動區域產業升級，成為新北在AI與科技領域中的亮點樞紐。

新北市副市長劉和然指出，林口國際AI+智慧園區的未來發展將聚焦於研發、製造與設計，力求形成完整的產業結合。他強調：「這個產業園區未來一定是智慧化、智能化與AI化的典範。」新北市經發局專委林芳良補充說明，林口目前已經展現出高科技產業的聚集效應，再加上其地理位置得天獨厚，距離台北港與桃園機場非常近，擁有絕佳的國際區位交通優勢。

林口新市鎮涵蓋新北市的林口與桃園的龜山，林芳良表示兩個地區目前的產業聚落以AI、5G與大數據為主軸；此外，林口新創園區內聚集了超過100家新創企業，以及國內外的加速器和專案辦公室，共同推動林口新市鎮成為高科技產業園區的示範聚落。未來，林口國際AI+智慧園區也將吸引ICT、金屬機械、生技醫療與綠能等領域的先進研發與高階製造廠商進駐，持續推動林口新市鎮成為科技創新與產業升級的重要基地。

林口新市鎮的國際媒體園區透過機場捷運與中山高速公路緊密連結，交通便捷性使其成為極具商業潛力的核心區域，在三井Outlet二期的開發以及東森集團進駐後，更再次注入了新商業、新媒體、新娛樂與新科技的元素，展現蓬勃發展前景。東森集團總裁王令麟表示：「我們將在此實現媒體新科技O&O的串聯，成為全台灣、全世界華人最活躍的AI智慧聖地。」東森集團計畫在此基地投資超過一百億元，預計可創造一萬個就業機會，為區域經濟帶來顯著的增長動能。

長虹建設總經理李耀中表示，根據國發會的統計數據，微型商辦新創企業的數量從最初的三千多家倍增至七千多家，自2020年疫情以來，新創企業數量更突破十萬家，年增率達到11.57%。他進一步指出，林口擁有「陸、海、空」三大交通引擎，地理位置優越，交通便利，林口到桃園或台北僅需約半小時車程，大大提升了區域連結性。同時，林口已成立國際AI+智慧科技園區，加上原本的選手村部分區域被活化為新創園區，為新創企業提供更多發展空間。

此外，東森媒體園區和三井Outlet二期也即將落成，進一步提升商業活力；加上鄰近新北產業園區和華亞科技園區，多元產業的匯聚為林口創造大量就業紅利，並預計帶來年產值突破兆元的經濟效益，展現出令人期待的發展潛力。對此，新北市議員蔡淑君也深表認同，她指出，今年已正式完成的國際AI+智慧科技園區吸引了更多青創企業進駐，對於林口而言，不論在文化或科技領域，對各年齡層都充滿吸引力，這些發展無疑讓林口成為一個充滿機遇與希望的成長熱點。

中小企業是台灣經濟發展與社會穩定的關鍵基石，支撐了全台近八成的就業人口。根據資料顯示，台灣中小企業數量超過163萬家，佔全體企業的98%以上，近年興起的微型商辦也包含此中，對此，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，微型商辦的崛起主要來自全球創業人口持續增加的趨勢，而這股風潮也正影響著台灣，例如全球網紅產業的興起。另一個推動微型商辦發展的重要因素是，現代人對工作與生活空間彈性的高度重視，越來越多人希望在兩者之間找到平衡。

劉佩真表示：「這些趨勢促使國內近年來朝向微型商辦的方向發展。」微型商辦的優勢在於其不僅位於市中心，擁有高質感的外觀門面，還提供獨立的商業空間，兼具便利與隱私。這些特點使得國內的辦公大樓逐步向微型商辦轉型，滿足現代企業對靈活與高效空間的需求。

富比士近日公布了2024亞洲最佳中小企業名單，台灣就有20家企業名列其中，在產業升級的未來趨勢中，有了林口國際AI+智慧園區的產業AI化帶頭示範，加上國際媒體園區的前瞻亮點，以及交通交匯的優勢，林口商務圈即將成為夢想的起點。