中台灣上市櫃建商獵地補庫　9月成分水嶺「幾乎腰斬」

▲富旺國際11月中以總價12.38億元，買進台中市北屯區同榮段土地945.31坪全聯福利中心。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中上市櫃建商櫻花建（2539）、富旺（6219）、順天（5525）、富華新（3056）等公司，在9月19金龍風暴後仍發布重大訊息獵地補庫存，總計9月至今約35.73億元，但相較前8月全台上市櫃建商瘋插旗台中建地，以平均獵地金額來說幾乎是腰斬。

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櫻花建11月底以總價5.1億元，取得員林184重劃區「橋愛段」，位於員林大道四段的1262.3坪土地，初步規劃推出2至3房、總價1200萬元內首購型產品。

富旺國際同樣在11月中以總價12.38億元，買進台中市北屯區同榮段土地945.31坪全聯福利中心，看好該地屬舊水湳市區，符合危老重建資格，也因鄰近水湳經貿園區、中清路商圈，預計2年後推案，規劃18至30坪間首購型商品。

富華創新則是看好北屯區太原路，鄰近中國附醫百億BOT開發案，9月以總價5.15億元，購入北屯區太原段110地號等5筆共約644坪土地及地上物，最快明年規劃推案，同樣將以首購產品為首選。

▼ 中台灣上市櫃建商9月後獵地一覽表。

公司 購地時間 土地位置 購地金額 (億元) 土地面積 (坪) 櫻花建 (2539) 11月底 彰化縣員林市 5.10 1,262.30 富旺 (6219) 11月中 台中市北屯區 12.38 945.31 順天 (5525) 11月中 台中市南屯區 13.10 1,191.41 富華新 (3056) 9月中 台中市北屯區 5.15 約644

不過相較前8月，重大資訊觀測站上有21筆上市櫃建商揭露購入台中土地，其中11筆超過1000坪、7筆單價突破百萬元、總金額來到242億5604萬元，前8月平均每月就超過30億元土地交易的高峰，目前上市櫃建商9月至12月揭露35.73億元交易量，明顯「走涼」。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察：「在金融政策與房市熱度下滑之際，開發商在購地前也會審慎評估未來售價、開發成本，而近幾次上市櫃建商購地幾乎不在台中熱門重劃區內，也能窺見素地雖擁有好開發、地形方正誘因，但實際上的金融政策與首購族可負擔房價已背離，開發商轉往有危老、非市中心土地另闢戰場。」

▲近幾次上市櫃建商購地幾乎不在台中熱門重劃區內。（圖／資料照）

至於已開案或是延緩進場的個案，代銷業者私下透露：「房市冷靜，建商下猛藥是必然道理，升級配備、加碼家具家電、精裝修、低自備款等，在開價策略上更是小心翼翼不敢悖離市場。」

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