中台灣上市櫃建商獵地補庫　9月成分水嶺「幾乎腰斬」

▲富旺國際11月中以總價12.38億元，買進台中市北屯區同榮段土地945.31坪全聯福利中心。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
台中上市櫃建商櫻花建（2539）、富旺（6219）、順天（5525）、富華新（3056）等公司，在9月19金龍風暴後仍發布重大訊息獵地補庫存，總計9月至今約35.73億元，但相較前8月全台上市櫃建商瘋插旗台中建地，以平均獵地金額來說幾乎是腰斬。
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櫻花建11月底以總價5.1億元，取得員林184重劃區「橋愛段」，位於員林大道四段的1262.3坪土地，初步規劃推出2至3房、總價1200萬元內首購型產品。
富旺國際同樣在11月中以總價12.38億元，買進台中市北屯區同榮段土地945.31坪全聯福利中心，看好該地屬舊水湳市區，符合危老重建資格，也因鄰近水湳經貿園區、中清路商圈，預計2年後推案，規劃18至30坪間首購型商品。
富華創新則是看好北屯區太原路，鄰近中國附醫百億BOT開發案，9月以總價5.15億元，購入北屯區太原段110地號等5筆共約644坪土地及地上物，最快明年規劃推案，同樣將以首購產品為首選。
▼ 中台灣上市櫃建商9月後獵地一覽表。
|公司
|購地時間
|土地位置
|購地金額 (億元)
|土地面積 (坪)
|櫻花建 (2539)
|11月底
|彰化縣員林市
|5.10
|1,262.30
|富旺 (6219)
|11月中
|台中市北屯區
|12.38
|945.31
|順天 (5525)
|11月中
|台中市南屯區
|13.10
|1,191.41
|富華新 (3056)
|9月中
|台中市北屯區
|5.15
|約644
不過相較前8月，重大資訊觀測站上有21筆上市櫃建商揭露購入台中土地，其中11筆超過1000坪、7筆單價突破百萬元、總金額來到242億5604萬元，前8月平均每月就超過30億元土地交易的高峰，目前上市櫃建商9月至12月揭露35.73億元交易量，明顯「走涼」。
對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察：「在金融政策與房市熱度下滑之際，開發商在購地前也會審慎評估未來售價、開發成本，而近幾次上市櫃建商購地幾乎不在台中熱門重劃區內，也能窺見素地雖擁有好開發、地形方正誘因，但實際上的金融政策與首購族可負擔房價已背離，開發商轉往有危老、非市中心土地另闢戰場。」
▲近幾次上市櫃建商購地幾乎不在台中熱門重劃區內。（圖／資料照）
至於已開案或是延緩進場的個案，代銷業者私下透露：「房市冷靜，建商下猛藥是必然道理，升級配備、加碼家具家電、精裝修、低自備款等，在開價策略上更是小心翼翼不敢悖離市場。」
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