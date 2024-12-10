買貴反悔了！　台中今年「簽了又解」預售戶達77件

▲台中在2024年簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件於央行Q3理監事會議後解約。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導



下半年遇到央行重手打炒房後，有多少人後悔買房，根據實價登錄資訊統計，2024年截至目前為止，台中在2024年簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件於央行Q3理監事會議後解約。專家認為，台中預售屋交易平均均價高了2成，突顯解約買家，多因買貴而反悔。

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！ 估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

統計台中2024年解約的預售物件，從簽約到解約，平均約77天，大約為2個半月，簽約又解約的預售屋交易達77件，其中，24件於央行Q3理監事會議後解約。觀察第七波信用管制後的解約案件，平均單價較預售屋均價高約2成，平均總價更比今年的預售屋整體平均逾30%，突顯解約買家，多因買貴而反悔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為：「目前預售屋實價資訊僅揭露至10月，也就是說，今年的預售屋解約案件，逾3成發生在第七波信用管制後的1個月內，說明政策對市場氣氛的干擾顯著，而隨著資料陸續公開，解約案件數還將續增，解約潮持續醞釀中。」

▼台中市2024年度 預售屋交易解約價格統計

項目 2024年度交易 9/20 後解約案件 價差比 平均單價 48.6 萬元/坪 59.0 萬元/坪 21.4% 平均總價 1984.3 萬元/筆 2616.3 萬元/筆 31.9%

而對於預售屋契約的違約條款，多半會約定除非發生無法歸責於買賣雙方的特殊情況，否則任何一方主動要求解約，需賠付最高15%的違約金，所以對買方而言，若取得價格與市場行情差距不大，通常不會貿然解約。

而台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都超過預售屋平均價格15%以上，甚至高達三成，在買貴的損失高於違約的情況下，消費者更堅定想解約的念頭。

觀察9月20日後台中的解約案件，平均總價達2616.3萬元，比整體預售屋交易的1984.3萬元，多632萬元，價高幅度達3成，顯示打炒房後，「中坪數換屋宅」、「大坪數豪宅」、「蛋白高價宅」房價已提前反應，後續漲幅相對有限，也讓買家選擇解約淡出。

▲台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都超過預售屋平均價格15%以上，甚至高達三成。（圖／記者陳筱惠攝）

實際觀察2023年度簽約而解約案件，台中市高達126件，2023~2024年目前解約數量來到206筆，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「從數據來觀察，解約的數量並無大幅增加，不過多數為9月20日前，『成也房價、敗也房價』，需關切2023年度購入的購屋族是否醞釀新一波解約潮。」

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！ 估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」