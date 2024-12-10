ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買貴反悔了！　台中今年「簽了又解」預售戶達77件

▲▼預售屋,工程,工地,新建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中在2024年簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件於央行Q3理監事會議後解約。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

下半年遇到央行重手打炒房後，有多少人後悔買房，根據實價登錄資訊統計，2024年截至目前為止，台中在2024年簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件於央行Q3理監事會議後解約。專家認為，台中預售屋交易平均均價高了2成，突顯解約買家，多因買貴而反悔。

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！　估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

統計台中2024年解約的預售物件，從簽約到解約，平均約77天，大約為2個半月，簽約又解約的預售屋交易達77件，其中，24件於央行Q3理監事會議後解約。觀察第七波信用管制後的解約案件，平均單價較預售屋均價高約2成，平均總價更比今年的預售屋整體平均逾30%，突顯解約買家，多因買貴而反悔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為：「目前預售屋實價資訊僅揭露至10月，也就是說，今年的預售屋解約案件，逾3成發生在第七波信用管制後的1個月內，說明政策對市場氣氛的干擾顯著，而隨著資料陸續公開，解約案件數還將續增，解約潮持續醞釀中。」

▼台中市2024年度 預售屋交易解約價格統計

項目 2024年度交易 9/20 後解約案件 價差比
平均單價 48.6 萬元/坪 59.0 萬元/坪 21.4%
平均總價 1984.3 萬元/筆 2616.3 萬元/筆 31.9%

而對於預售屋契約的違約條款，多半會約定除非發生無法歸責於買賣雙方的特殊情況，否則任何一方主動要求解約，需賠付最高15%的違約金，所以對買方而言，若取得價格與市場行情差距不大，通常不會貿然解約。

而台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都超過預售屋平均價格15%以上，甚至高達三成，在買貴的損失高於違約的情況下，消費者更堅定想解約的念頭。

觀察9月20日後台中的解約案件，平均總價達2616.3萬元，比整體預售屋交易的1984.3萬元，多632萬元，價高幅度達3成，顯示打炒房後，「中坪數換屋宅」、「大坪數豪宅」、「蛋白高價宅」房價已提前反應，後續漲幅相對有限，也讓買家選擇解約淡出。

▲▼ 預售屋帶看,帶看照,樣品屋,帶看,實品屋,賞屋照,資料照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都超過預售屋平均價格15%以上，甚至高達三成。（圖／記者陳筱惠攝）

實際觀察2023年度簽約而解約案件，台中市高達126件，2023~2024年目前解約數量來到206筆，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「從數據來觀察，解約的數量並無大幅增加，不過多數為9月20日前，『成也房價、敗也房價』，需關切2023年度購入的購屋族是否醞釀新一波解約潮。」

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！　估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

關鍵字：台中預售屋解約案件限貸令房市

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「高屏版」小北百貨開4個月就熄燈　在地曝關鍵

「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，從高雄起家，目前高雄、屏東共有6間分店，堪稱是高屏版的小北百貨，部分分店營業24小時，沒想到屏東林森店8月才剛進軍屏東市，11月底宣布結束營業全館大出清，只營業到12月，在地人指出，消防安檢沒過關，正在另覓據點。

1小時前

新北投30年「吉野家」突宣告歇業　在地嘆：生意不好、入不敷出

經營約30年的新北投「吉野家」將歇業，讓在地人相當震驚。在地房仲表示，新北投日系連鎖餐廳多，去年底「SUKIYA」才強勢插旗，丼飯市場競爭不小，可能是吉野家撤出的原因之一，但他強調該店面位置佳，對未來出租仍樂觀看待。

3小時前

誰說竹北很無聊？HOLA竹北享平方店「家居＋咖啡」雙重享受生活儀式感

提到竹北不少人的第一印象就是，除了科技園區之外沒什麼景點、很無聊！但事實真的是這樣嗎？《街訪突即隊》小編小孟特別來到竹北，要訪問「遍地」都是的工程師以及年輕爸媽們，到底「竹北很無聊」是都市傳說還是真有其事，好奇答案的人趕快一起看下去！

3小時前

買貴反悔了！　台中今年「簽了又解」預售戶達77件

下半年遇到央行重手打炒房後，有多少人後悔買房，根據實價登錄資訊統計，2024年截至目前為止，台中在2024年簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件於央行Q3理監事會議後解約。專家認為，台中預售屋交易平均均價高了2成，突顯解約買家，多因買貴而反悔。

4小時前

金門重劃區劍指4字頭　在地人推：「自然村」單價少10萬

金門重劃區新案劍指4字頭，在地房仲表示，每坪便宜約10萬元的金寧鄉的「自然村建地」公寓華廈夯，總價千萬元內就有機會買到小3房。此外，他也指出金門主要4大買盤，分別是當地首購換屋、軍公教、台商、大學生家長。

5小時前

住家養10對鸚鵡！鄰崩潰控「每天慘叫」　飼主挨罰辯：沒有持續叫

屏東一名鄭姓男子在住家飼養多隻鸚鵡，且經常不定時鳴叫、製造噪音，嚴重影響住戶安寧，因此遭到多名鄰居檢舉。警方獲報到場後，確實有聽聞鸚鵡鳴叫，因此依《社會秩序維護法》裁罰鄭男新台幣2000元罰鍰。鄭男不服，認為噪音並無持續製造，且已加強隔音設備等，要求撤銷原處分。屏東地院法官審酌後，認為原處分於法並無不合，駁回鄭男請求。不得抗告。

19小時前

新店榮工廠都更動土！捷運、公園、社宅全到位　預計2028完工

新店榮工單元5都更案於5日舉辦動土典禮，這也是新店首例老舊工業廠房成功轉型案例，未來將以高科技產業發展為導向，引進符合現代化產業需求廠商，除創造更多就業機會外，更提供優質的工作及居住環境，預計2028年完工後將釋出近5千坪作業廠房及7千坪辦公室。

19小時前

睡一半驚覺「室友躺他床底下」　男崩潰衝出門：不續租了

國外一名24歲男網友在論壇Reddit發文抱怨，某日凌晨睡到一半突然驚覺床底下有動靜，於是下床並拿起手機開啟手電筒功能，接著往床底的方向照過去，豈料一看居然發現是他的室友，當場嚇了超大一跳，穿著睡衣衝出家門。

20小時前

湊不到頭期款「幫出的父母多嗎？」　網點頭：領4萬再靠家人

很多父母都會「贊助」孩子買房，近日有網友發文表示，如果自己的小孩看上一間房子，但是實在拿不出頭期款，身為父母，會不會直接幫忙付掉頭期款呢？貼文曝光後，引發網友討論，「不要懷疑，超多」、「八成以上都是父母出頭期款的」。

21小時前

老母跟團旅遊！回來竟背「10年房貸」　家屬怒揭黑幕：退不掉

「60多歲的母親，出去旅遊竟買回一間海景房，退也退不掉。」大陸湖北省的劉亮（化名）一家近日因為這件事被搞得焦頭爛額。劉亮的煩惱並非個例，不少有類似經歷的網友發文稱「省吃儉用了一輩子的爸媽，出去旅個遊，回來卻背上了房貸。」更糟糕的是，他們不僅隱瞞家人，還處處為銷售說話。被蒙在鼓裡的子女為此煩惱不已。

21小時前

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

耗資20億！全台最大燒肉「園區..

買老公寓才發現「裝潢水好深」　..

不婚不生族購屋自曝賠70萬　上..

租8年套房！房東「便宜82萬賣..

湊不到頭期款「幫出的父母多嗎？..

買貴反悔了！　台中今年「簽了又..

預售屋解約潮來了！央行打房沒人..

老母跟團旅遊！回來竟背「10年..

地板材質為何不選磁磚？　網曝3..

新店榮工廠都更動土　捷運、公園..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「高屏版」小北百貨開4個月就熄..

新北投30年「吉野家」突宣告歇..

HOLA竹北享平方店「家居＋咖..

買貴反悔了！　台中今年「簽了又..

金門重劃區劍指4字頭　在地人推..

住家養10對鸚鵡！鄰崩潰控「每..

新店榮工廠都更動土　捷運、公園..

男驚覺「室友睡他床底下」　崩潰..

湊不到頭期款「幫出的父母多嗎？..

老母跟團旅遊！回來竟背「10年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366