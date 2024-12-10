離老街10分鐘　旅宿業者年租480萬登安平租金王

▲10月有租客年砸480萬元租下整棟旅宿「沐府海旅」，租期10年，榮登今年安平租金王。（圖／翻攝自Facebook／Move Hotel）

記者張雅雲／高雄報導

安平是台南知名觀光景點，根據租賃實登公布，10月有租客年砸480萬元租下整棟旅宿「沐府海旅」，租期10年，榮登今年安平租金王。信義房屋專家認為，安平觀光發達，有安平老街、億載金城等知名景點，新飯店一家接一家開。

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「沐府海旅」位於安平區安億路，2017年11月曾以總價7000萬元成交，該店面土地81.6坪、建坪208坪，為地上4樓透天，規劃12房1廳17衛，2018年開幕。

根據租賃實登，今年10有租客承租，租期至2034年11月30日，租約共承租3棟透天，坪數為549.2坪，月租金為40萬元，備註顯示現況隔局為32房1廳32衛，含冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣、有線電視、網路、傢俱，目前房價每晚落在1500~2600元。

成交時間 位置 建坪(坪) 總價 2017/11 安平區安億路 208.12 7000 萬 2017/11 安平區永華十一街159巷 170.41 3000 萬 2018/1 安平區永華十一街159巷 170.76 1050 萬

▲安平今年最貴月租40萬元含3棟透天小檔案。（ETtoday製表）

據了解，該旅店所有權人為「沐府海旅開發」，該店目前正在徵人網站徵才，根據徵才網站介紹為台中品牌「植光花園酒店」的事業體，「沐府海旅」為台南分館，記者致電詢問後續規劃，該公司表示，「沐府海旅」持續經營中，後續其它是否擴大營業等計畫尚不便透露。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，今年台南歡慶建城400年的「台南400」不少活動進行得如火如荼，安平觀光相當發達，有安平老街、安平古堡、億載金城等不少知名景點，飯店也是一家接一家開，包括福爾摩沙遊艇酒店、安平雅樂軒酒店、綉溪安平飯店等，帶動觀光旅宿業蓬勃發展。

台灣房屋安平加盟店長蘇家賢表示，該商旅為安平今年租金最高，也是有實登記錄以來，安平租金第三高，租金總金額雖高，但以單坪價格來看，在該區也算符合區域行情。

該區土地價格目前單坪約60萬元，換算透天店面地坪租金行情單坪落在1500~2000元，因周邊觀光景點豐富，吸引大大小小飯店、商旅、民宿進駐，可說是台南新一輪旅宿激戰區。

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