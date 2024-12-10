七期地標商場租約到期　業者槓市府：無理由拆屋還地





▲台中市地政局大動作對七期老牌商場、昔日地標「新國自在」以及市政路上「星期五美式餐廳」等2筆抵費地插旗公告拆屋還地。（圖／台中市政府提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市地政局大動作對七期老牌商場、昔日地標「新國自在」以及市政路上「星期五美式餐廳」等2筆抵費地，台中市地政局副局長劉正倫今（10）日率隊前往放置告示，呼籲業者儘速依約還地，而業者回應目前正在訴訟中，市府主張拆屋歸地無理由。

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台中市政府保釋西屯區惠國段60、65地號等2筆抵費地，於2003年與新國開發有限公司簽約設定地上權，由公司開發商場使用，合約已於去（2013）年12月4日到期，須拆除建物歸還土地。

針對業者經多次函告仍未依約執行，市府為捍衛公權力已提訴訟；另為避免影響承租商家，台中市地政局副局長劉正倫率隊前往放置告示，呼籲業者儘速依約還地。

▲市政路上「星期五美式餐廳」也同樣為新國開發有限公司租賃的物件。（圖／記者陳筱惠攝）

劉正倫指出：「契約明確約定，不得要求延長，市府自去年八月起，多次函知新國開發應依契約，拆建物還地，但新國開發拒絕，市府已提訴訟，力爭公權力行使；另經查有設立38家業者，為避免影響承租商家，市府也4度以存證信函等告知，今放置告示牌周知，並呼籲業者盡速依約還地。」

對此業者表示，去年11月公司提起延長地上權15年的民事訴訟，目前訴訟審理中。依《民法》第840條立法意旨，延長地上權是當然延長，延長年限由法院依法審酌。公司擁有的建物為合法建物，且目前具有地上權，台中市政府主張拆除房屋歸還土地並無理由。

經查惠國段60地號基地面積982坪，興建8層樓商場，目前建物殘餘價值估價仍有3億元以上，惠國段65地號基地面積約517坪，地上物殘餘價值估價約千萬元。

▲惠國段60地號基地面積982坪，興建8層樓商場，目前建物殘餘價值估價仍有3億元以上。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，知情人士指出，過去該筆契約屬於租賃權，合約上確實未寫明可優先或是具備延長租約條件，但租金金額依照土地的公告現值作為基礎，20年前依照公告現值，推測當時每坪土地租金約是千元，雖然過去曾有一度漲幅70%，但仍比目前行情2000~2500元左右。

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