整合超快！北市信義區虎林街公辦都更「60天選配率破9成」明年招商

▲北市信義區虎林街60巷公辦都更案基地位置圖。（圖／北市都市更新處）



記者董美琪／綜合報導

台北市信義區虎林街60巷公辦都更案，於今年9月底開模擬選配說明會後，60天內便完成第三階段模擬選配作業，將於明年啟動招商作業，為更新家園邁進一大步。

更新處2日指出，此案位於信義區五分埔商圈，不僅在公辦都更7599專案計畫公告實施半年內即整合意願達75%門檻，且方案評估後迅速整合第二階段意願達9成。

虎林街居民們抱持積極的態度進入第三階段，由北市住都中心展開詳盡的建築需求及房型等規劃，於今年9月20日辦理模擬選配說明會並展開意願調查，至調查截止日11月20日將選配率衝破90%，成功向招商階段邁進。

▲北市信義區虎林街60巷公辦都更案，更新後模擬示意圖。（圖／北市都市更新處）



更新處表示，本案在去年7月申請公辦都更7599，能夠在一年半內成功啟動招商程序，除了北市府與住都中心的努力，虎林街居民團結共好的鄰里關係功不可沒，尤以地方頭人最為關鍵。頭人有感於社區建物老舊，從去 (112) 年即代表社區申請15人法令說明會，為社區爭取公辦都更不曾懈怠。至第三階段也不分日夜挨家挨戶拜訪，持續匯集社區力量，也促使鄰居們實踐自助人助精神。

住戶們也針對住都中心提出的評估方案及模擬選配作業細節等，利用電話諮詢及LINE等社群媒體相互隨時釋疑並獲取最新資訊，甚至有熱心住戶主動協助年邁鄰居向中心約訪釐清權益。

▲台北住都中心於113年9月20日辦理虎林街公辦都更模擬選配說明會。（圖／北市都市更新處）



至於讓此案第三階段模擬選配意願順利達標，則歸功於公私之間的互信互賴。北市更新處與北市住都中心為解除居民心中疑慮，針對為社區權益嚴格把關或捨不得改變現有居住環境的零星住戶加強溝通，親自至住戶家中積極釋疑，使得本來避而不見、絕口不談個人想法的住戶，總算在關鍵時刻放下戒心，表達對公辦都更的肯定與信任：「以前也有其他人來談過都更都沒有後續，你們真的很認真！希望這次真的可以成功。」之後此案將由北市府同意台北住都中心擔任實施者，協助辦理招商、引入投資者協助完成重建。