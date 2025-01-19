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建案工地發生命案「全棟變凶宅」？　江柏樂：誰搬進去就倒楣…

江柏樂表示，建案工地發生人命意外，民俗定義上，全棟都算凶宅。（示意圖／Pixabay）

▲江柏樂表示，建案工地發生人命意外，民俗定義上，全棟都算凶宅。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣房市持續火熱，房屋買賣時，按照內政部定型化契約，屋主需告知買方，持有期間是否曾發生非自然死亡事件，不過若是建案工地發生人命意外，全棟大樓都算凶宅嗎？知名風水師江柏樂認為，「民俗定義上就是凶宅，如果不經過民俗處理，鬼魂就會在建案逗留，也會鬧營造、建商，住戶未來搬進去也會倒楣」！

江柏樂指出，如果屢次發生意外，要當心是地陰公造成，法師也難解。（圖／三立新聞網）

▲江柏樂指出，如果屢次發生意外，要當心是地陰公造成，法師也難解。

隨著台灣建案工地遍地開花，工安意外也頻頻傳出，若發生命案，按照內政部定義，由於尚未交屋，連門牌都沒有不算凶宅，但「凶宅」兩字並非只有法律定義，也涉及民眾觀感，所以民俗認知經常與內政部定義不同。

據《三立新聞網》引述江柏樂說法，民俗認知上，命案意外的工地，當然就是凶宅，尤其是事發地點，如果是因為工安沒做好，又或者逼迫工人趕工導致意外發生，鬼魂就會找工頭或建商算帳，如果怨氣不散，未來搬進去的住戶也都會倒楣。

江柏樂繼續表示，若想讓怨氣消散，相關單位都應該要受到應有的懲罰，家屬也要請法師協助，告訴祂冤魂已伏法，並引魂回家供奉，否則很容易留在原地作亂，工程無法順利進行，甚至禍及後續搬進去的居民。

另外，若同一個工地，接二連三發生命案意外，且不是違反安全規範所造成，

江柏樂特別提到「一定要注意」，因為當地可能有地陰公存在，所謂地陰公是指修練超過250年的鬼神，比修練200年的土地公法力還強，如果是地陰公作亂，法師或一般神明也難解。

若真的是地陰公作亂，江柏樂表示，這情況只能找大廟神明乩身請神明降駕，旱地陰公進行良善談判溝通，江柏樂同時提醒，建商不應為了趕工罔顧安全規範、草菅人命，若因此有意外發生，除了冤魂尋仇，也會有損陰德，對未來財運、福報都有相當損害。

CTWANT提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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