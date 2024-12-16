換屋族簽切結書換「解限貸」　掛售無人問！憂：賣不掉怎麼辦

▲有換屋族透露，現在房市有價無量，第一戶又不想賤價賣，憂心萬一過了一年還是賣不掉，該怎麼辦？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市籠罩在央行第七波信用管制的「金龍風暴」中，針對第二戶限貸，雖然央行表示只要簽切結書，就能排除選擇性信用管制的規定，有換屋族透露，現在房市有價無量，第一戶又不想賤價賣，憂心萬一過了一年還是賣不掉，該怎麼辦？

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中央銀行第七波不動產信用管制措施上路後，打房開始奏效，已讓房市出現急凍效果。雖然對必須「先買後賣」的實際換屋族，央行開後門，提出只要在第二屋貸款時，與貸款銀行簽立切結書，承諾在第二屋貸款撥款後的「一年之內」處分第一屋，就可不受現行第二屋貸款成數僅剩5成的上限限制。

但有民眾無奈表示，他第2屋的切結書簽了，雖然有貸到8成，但是利率3%，而且只能貸20年，也沒有寬限期，最慘的是，雖然第一屋已經掛在售屋網站銷售，但是因為信用管制影響下，買氣驟冷，房市有價無量，連房仲都說：「看房的有，但沒人出價。」

他無奈的表示，現在只能乖乖繳3%的利息，但是真的不想賤賣第一屋，也擔心萬一一年內沒賣掉，會被銀行怎麼處理？

▲簽切節書後，第一戶超過一年時間未賣出，一般來說銀行會要求貸款人補足當初8成變5成的貸款不足額。（示意圖／記者張雅雲攝）

銀行相關人員透露，一年內要賣掉房屋的變數不少，萬一無法賣到想要的價錢，或是超過一年時間未賣出，一般來說銀行會要求貸款人補足當初8成變5成的貸款不足額，也就是必須補齊3成貸款金額。

以總價1000萬元為例，第二屋只能貸5成，簽了切結書，從只能貸款500萬元，變成貸款800萬元，萬一第二屋一年內沒賣掉，就必須補足300萬元的貸款差額。

之後依各家銀行做法不同，該貸款人的貸款利率會再加碼，通常最少是會再加上1%的利率。

然而當初審核時，在簽切結書後，一般就會依首購條件核貸，也能貸款30年，雖然換屋族到各大銀行，利率地板價就是3%起跳，但若第一屋正常賣掉後，利率就會調回首購利率約2.6%，相關人員提醒，實務上，各家銀行內規還是會略有不同。

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