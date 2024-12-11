4樓以下是商場　「全台次高宗教建築」建照首曝光

▲正對漢神的「高雄佛教堂」是已故星雲法師蓋的首座道場，近期新高雄佛教堂的建照首度曝光。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

正對高雄地標漢神百貨的「高雄佛教堂」是已故星雲法師蓋的首座道場，旁邊最受矚目的「新高雄佛教堂」近期建照首度曝光，含屋突高度達124米，成全台次高宗教建築，特別的是，地上1~4樓規劃為商場。信義房屋專家表示，搭上亞灣熱潮，區域未來還有觀光效益。

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▲「新高雄佛教堂」規劃為1棟地上28樓、地下6樓的新大樓，原佛教堂未來將遷回原址，讓新、舊教堂共存。（圖／記者張雅雲攝）

佛光山的和平萬壽開發公司2019年標下漢神百貨對面的地上權土地，面積495.8坪，得標金額5.78億元，當時地上權設定的投資金額高達54.3億元，這也是高雄前市長韓國瑜任內最大民間投資案。

佛光山之前曾透露，該基地將打造「新高雄佛教堂」，規劃為1棟地上28樓、地下6樓的新大樓，並緊鄰已故星雲法師1954年興建的首座道場「高雄佛教堂」，而原佛教堂未來將遷回原址，讓新、舊教堂共存。

▲「新高雄佛教堂」對面就是高雄知名漢神百貨。（圖／記者張雅雲攝）

而外界最關注的「新高雄佛教堂」12月終於取得建照，根據建照執照公布內容，確定興建1棟地上28層、地下6層，共40戶的超高樓，含屋突樓高124米，成為全國第二高的宗教建築，僅次於中台禪寺的136米。

特別的是，1~4樓規劃為商場，合計有約1507坪的商場面積，5~7樓規劃辦公室、8~11樓為講堂、12樓禪房、13~19樓禪修室、20樓齋堂、21樓辦公室、22樓禪房、宿舍、23樓禪堂、24~26樓佛堂、27~28樓規劃辦公室，地下1~6樓則為停車空間。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，佛光山已是高雄知名景點，新高雄佛教堂未來完工後，可望成為如同佛光山般具全國知名度，加上位於市中心，更方便全台各地信徒到達，結合商場可打造宗教勝地般的觀光效益。

樓層 規劃 1~4 樓 商場、門廊、機電空間 5~7 樓 一般事務所 8~11 樓 宗教設施（講堂） 12 樓 宗教設施（禪房） 13~19 樓 宗教設施（禪修室） 20 樓 宗教設施（齋堂） 21 樓 一般事務所 22 樓 宗教設施（附屬宿舍、禪房） 23 樓 宗教設施（禪堂） 24~26 樓 宗教設施（佛堂） 27~28 樓 一般事務所 地下 1~6 樓 停車空間

▲新高雄佛教堂規劃。資料來源：建照執照。（ETtoday製表）

信義房屋高雄成功漢神店戴碩廷表示，該區為早期發展生活圈，各項機能兼具，周邊有漢神百貨成功店、高雄女中、環狀輕軌C10光榮碼頭站、捷運紅線R9中央公園站、高雄軟體科學園區等，商業行為發達。

近期區段最大利多就是鴻海將投資150億元，在捷運Y15站，興建兩棟辦公大樓等，加上又有輝達、AMD進駐亞灣熱潮，之前已有建商收購舊透天，單坪地價約200~300萬元。

區段屋齡5年內大樓，單價約45~50萬元，主力10~20年大樓，單價35~45萬元，頗吸引自住客、置產族購買，戴碩廷表示，第七波信用管制後影響買氣，連帶民眾看屋也出現下降，不少民眾都擔心第八波信用管制，大多保守因應，至於價格則是持平，賣方多看好未來區段發展，尚未出現降價潮。

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