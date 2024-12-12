10月預售交易量再萎縮　創20個月新低量

▲10月預售交易量持續萎縮，僅約4600件，創20個月新低。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

10月預售交易量持續萎縮，僅約4600件，創20個月新低。信義房屋專家表示，接下來要觀察推案量較大的區域銷況，一旦低量維持的時間拉長，有些漲太快、供給較多的區域，難免會出現價格壓力。

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據內政部實價預售最新統計，10月全台預售揭露量約4600件，數量創下近20個月新低，比農曆年節當月數量還少，相較今年6月景氣高檔時月銷1.66萬件相比，銳減近7成。

進一步觀察，主要都會區全面受到影響，台北市剩下不到200百件，10月平均一天成交6件預售，新北市也僅剩約500件，較6月景氣高峰衰退近8成。





▲預售交易件數統計整理。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場是市場的領頭羊，上半年房市有強烈的「不買會更貴預期」，案子不僅賣得快，價格也墊高。

然而，曾敬德說：「央行出手降溫後，預售市場雖沒立即的貸款需求，但市場氛圍已經轉向，預售市場也像狂歡派對開了燈，瞬間恢復理性，預售也進入自用當道的理性審慎的購屋階段。」

曾敬德補充，預售市場上半年過熱，現在又進入單月5千件的谷底量，央行相關政策讓市場短期震撼，由於量能已大幅萎縮，「接下來要觀察推案量較大的區域未來銷況，一旦低量維持的時間拉長，有些漲太快與供給較多的區域，難免會出現價格壓力。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，市場空頭時，中古市場可能因為每位屋主狀況不同，出現讓價、房價下跌的狀況，而預售市場價格修正的反應不會這麼快，反應期應會在半年以上，目前觀察市場上也沒有降價的消息傳出。

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