兒、媳爽出國！母勸省點反被白眼...看完房竟回家「討500萬頭期款」

▲兒子、媳婦平時花錢如流水，想買房時卻回家跟父母要錢。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

現今房價高漲，不少人需要靠父母幫忙頭期款才能買房。一名婆婆抱怨，表示兒子、媳婦平時愛享受，已經提醒過他們好幾次，如今要買房竟回來要求幫他們出500萬頭期款，讓她相當傻眼。貼文一出，大家幾乎一面倒「錢留著養老」。

該名婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，父母省吃儉用存錢，平時就提醒兒子、媳婦不要浪費，不要常出國玩，結果說了卻被他們討厭，「現在你們去看房，回來說缺頭期款500萬是什麼意思？」

原PO傻眼地說，「請你們省一點你們不聽，說賺錢就是要享受、要生活品質，OK誰不想爽，但父母省錢是要存養老金。」她忍不住搖頭，兒子和媳婦承諾說會養他們，條件是要幫他們出500萬頭期款，讓她越想越不對勁。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「500萬留著養老好了」、「錢留著自己養老比較實在」、「裝死到底，保護好養老金就對了」、「聽聽就好，靠自己比較好，沒能力買什麼房」、「別傻了，我不會給」、「我蠻贊成你說的，自己要去揮霍不存錢是自己的選擇，你不能好處享受盡了，後面有需要，然後又要跟當初勸你的人要錢」。

另外也有人分析，「答應了兒子媳婦，錢跟兒子媳婦全沒了，不答應他們，錢跟兒子媳婦全都在，因為你們倆老百年之後，他們還想著倆老的錢跟房產，關係不能壞。」

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