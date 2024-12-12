ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

兒、媳爽出國！母勸省點反被白眼...看完房竟回家「討500萬頭期款」

現今房價高漲，不少人需要靠父母幫忙頭期款才能買房。（示意圖／PIXABAY）

▲兒子、媳婦平時花錢如流水，想買房時卻回家跟父母要錢。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

現今房價高漲，不少人需要靠父母幫忙頭期款才能買房。一名婆婆抱怨，表示兒子、媳婦平時愛享受，已經提醒過他們好幾次，如今要買房竟回來要求幫他們出500萬頭期款，讓她相當傻眼。貼文一出，大家幾乎一面倒「錢留著養老」。

該名婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，父母省吃儉用存錢，平時就提醒兒子、媳婦不要浪費，不要常出國玩，結果說了卻被他們討厭，「現在你們去看房，回來說缺頭期款500萬是什麼意思？」

原PO傻眼地說，「請你們省一點你們不聽，說賺錢就是要享受、要生活品質，OK誰不想爽，但父母省錢是要存養老金。」她忍不住搖頭，兒子和媳婦承諾說會養他們，條件是要幫他們出500萬頭期款，讓她越想越不對勁。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「500萬留著養老好了」、「錢留著自己養老比較實在」、「裝死到底，保護好養老金就對了」、「聽聽就好，靠自己比較好，沒能力買什麼房」、「別傻了，我不會給」、「我蠻贊成你說的，自己要去揮霍不存錢是自己的選擇，你不能好處享受盡了，後面有需要，然後又要跟當初勸你的人要錢」。

另外也有人分析，「答應了兒子媳婦，錢跟兒子媳婦全沒了，不答應他們，錢跟兒子媳婦全都在，因為你們倆老百年之後，他們還想著倆老的錢跟房產，關係不能壞。」

延伸閱讀
赴日發展女星「搭商務艙違反規定」！她起身狂道歉　空姐揭：是首位這麼做的
照顧奶奶10年竟遭姑姑告刑事　他心寒：以後先認清「自己是幾等親」再來孝順長輩
原始連結

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

央行重手打炒房！11月個人房地合一稅增幅　探14個月新低

財政部11日公布11月稅收統計，官員表示，近來銀行房貸趨於滿水位、央行新一波選擇性信用管制逐漸發酵，房市買氣相對平淡，牽動契稅連續2個月落入負成長，個人房地合一稅年增幅僅24.1%，下探至近14個月低點。

1小時前

南科串聯衛星園區　台南1區還有透天總價千萬起

南科帶旺台南房市，南科範圍的善化、新市房價出現飆漲，已達4字頭，距離南科車程15分鐘的山上區，隨山上工業區發展，漸成大南科生活圈，吸引建商推案，區域新案均為透天，房價跟善化、新市3房價格差不多，總價落在約1500萬元，成為南科外溢效應的受惠區段。

3小時前

整合超快！北市信義區虎林街公辦都更「60天選配率破9成」明年招商

台北市信義區虎林街60巷公辦都更案，於113年9月底開模擬選配說明會後，60天內便完成第三階段模擬選配作業，將於明年啟動招商作業，為更新家園邁進一大步。

3小時前

爸媽瞞「幫弟妹買房」他心冷！內行反點頭：閃過未來2條大的

有手足的人，一定都希望父母平等對待子女，但有時難免會有偏心的狀況。就有網友表示，偶然間發現弟妹的戶籍不在家，才知道爸媽幫著買房了。想起自己努力靠自己，忍不住在群組裡發言，沒想到卻被妹妹嘲諷情勒、乞丐，讓他超心冷，貼文引發討論。

3小時前

鄉民喊話央行再出手　房仲：房市已進ICU「還要拔呼吸器？」

鄉民熱議，7天後、下週四央行是否對房市再出手？信義房屋專家表示，第七波管制效果相當顯著，房市已進入加護病房了，難道還要拔呼吸器？另外針對利率，則認為不調整的機率高。

3小時前

看中面向中庭高樓！他憂「會有風水問題嗎」　一票搖頭：感覺不值

如果高樓卻沒風景，你還會買嗎？就有男網友看中一間口字型社區、面向中庭的高樓層大樓，但又擔心是否會有風水問題，因此上網詢問。對此，就有不少人搖頭直呼：「感覺沒那麼值！」

4小時前

「租屋處沒有對外窗」他點2問題崩潰！過來人勸逃：4個月生2次大病

在外租屋除了會考慮到價格、地段，不少人也相當注重房子是否通風、陽光可否照進屋內，一名網友表示，租屋處沒有對外窗，只有一個透氣窗，而且透氣窗也沒有對外，起初覺得還可以，但住久了發現容易潮濕發霉，室內濕氣也很重，朋友到他家參觀也覺得環境很糟，但是才剛簽約，不知道該怎麼辦。

4小時前

1棟房、存款800多萬「獨留給照顧者」　媳婦發聲！全場驚：好婆婆

家家有本難念的經！一名媳婦透露，婆婆臨終前，將一棟房子與800多萬存款贈與給「照顧者」1人而已，引發家族抗議不公。對此，原PO求問大家怎麼看，「婆婆這樣做法是否合法、合情、合理？」文章曝光後，多數人支持婆婆的決定，「誰陪伴她最後一段路，誰擁有值得！」

4小時前

帶家人進宿舍！她洗碗見「室友爸上廁所」超尷尬　網愣：跟學校講

很多人到外縣市讀大學，都會住在學校宿舍。近日有網友發文透露，她的室友偶爾會把家人帶進宿舍內，不但未經眾人同意，也不曾提前告知，讓室友們都覺得這樣不太好，她應該怎麼與對方溝通？貼文曝光後，引起討論。

4小時前

兒、媳爽出國！母勸省點反被白眼...看完房竟回家「討500萬頭期款」

現今房價高漲，不少人需要靠父母幫忙頭期款才能買房。一名婆婆抱怨，表示兒子、媳婦平時愛享受，已經提醒過他們好幾次，如今要買房竟回來要求幫他們出500萬頭期款，讓她相當傻眼。貼文一出，大家幾乎一面倒「錢留著養老」。

5小時前

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

神秘「三重捷六案」成交價曝　潤..

彰化50年福特汽車服務廠賣了　..

開店40年刀削麵盤讓　專家：月..

「高屏版」小北百貨開4個月就熄..

1棟房、存款800多萬「獨留給..

富旺砸9.7億買西屯755坪精..

自住買盤不退燒　新北房市一哥看..

耗資20億！全台最大燒肉「園區..

服飾品牌剛砸百萬租1樓　台南政..

華固投資台中100億　鍾榮昌：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

央行重手打炒房！11月個人房地..

南科串聯衛星園區　台南1區還有..

超快速！虎林街公辦都更60天選..

爸媽瞞「幫弟妹買房」他心冷！內..

鄉民喊話央行再出手　房仲：房市..

想買面中庭高樓「會有風水問題嗎..

租屋處沒有對外窗！過來人勸逃：..

1棟房、存款800多萬「獨留給..

帶家人進宿舍！她見「室友爸上廁..

兒、媳爽出國！母勸省點反被白眼..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366