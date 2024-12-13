以為當保全很輕鬆！他天天受氣「叫外送被說過太爽」：我只拿3萬多

▲原PO發現當保全並不輕鬆。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人覺得當保全很輕鬆，但近日則有網友發文分享，當保全真的沒想像中這麼容易！不論住戶遇到什麼問題，都會先找他，甚至還時不時被投訴，他不過領3萬多元而已，結果天天都要受氣。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「做日班保全天天被刁民刁難」為標題發文，提到他因為正在等待兵單，所以決定先應徵保全。然而，這份工作真的沒想像中這麼輕鬆。

原PO透露，他所在的這個社區有300多戶，雖然包裹到達時通常會接到通知，但住戶們仍每天打電話來問包裹是否已到？有時包裹出了問題，住戶還會投訴他，說他摔壞包裹。不只如此，隔壁住戶煮飯味道飄過去、樓上發出噪音，都是先罵他，似乎所有問題都要保全來承擔。

原PO接著再說，倘若狗狗尿尿在電梯裡，就會要求他處理；住戶的衣服放在頂樓曬衣場卻不見了，也會怪他監督不周；外送到了，住戶自己沒下來拿，就投訴他沒通知；住戶電腦壞了，則問他會不會修，甚至嫌他什麼都不會。更無奈的是，他不過偶爾叫外送，就被說過太爽，他對此也感嘆，這份工作薪水只有3萬多元，結果卻要每天受氣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這就警察日常啊，有錯先怪警察，違停怪，被詐騙也怪，是警察騙你的喔」、「你那邊好慘，我這邊900戶左右也沒遇到你那樣情況，要嘛換案場，要嘛離職」、「換點，換保全公司」、「建議要求換點，或離職再找，完全不需要受這些氣，當保全就是找到好點就做到你爽為止」、「社區就是刁民多，自以為自己繳那麼一點點管理費好像很多一樣，要保全包山包海什麼都要會。至於那些住戶的問題，該怎麼回，你就怎麼回，不是你分內該做的事，你不必鳥這些垃圾住戶」。