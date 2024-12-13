台中購物節千萬宅在清水　網哀：怎麼「越抽越遠」　

▲此次台中購物節最大獎為清水的「日光森活」，2房2衛格局，建商還加碼總價約40萬元的家電。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

已成台中年度盛事的「台中購物節」辦到第六屆，每年最大獎都是市值近千萬元的「好宅」，誘人大獎吸引全台民眾熱烈參與，只要上網登錄發票就可以抽獎，然而活動總登錄金額年年創高，「好宅」的位置卻是越來越遠，從第一年抽出北屯區好宅，到今年抽的好宅位在清水區，網友不禁感嘆，台中房價飆高，千萬好宅的位置也「越抽越遠」。

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根據市政府統計，台中購物節截至6日為止，總金額已來到227億元，活動天天開獎，還有多組百萬現金及百萬汽車等大獎，民眾最期待的千萬精品好宅，市府日前也公佈地點，是位於清水的「日光森活」，2房2衛格局，建商還加碼總價約40萬元的家電，讓得獎者「一卡皮箱就能入住。」

細數歷屆台中購物節所抽出的好宅地點，2019年是北屯區的「鴻邑晴山居」，2房含車位約38.75坪、2020年是北區「麗寶微笑世紀」1+1房約22坪、2021年則是北區「麗寶微笑之心」2房、2022年則是南區台中高工商圈的「麗寶微笑101」2房約23坪，該案屬於70年地上權建案，2023年的獎品是龍井區新而雅建設的「幸福御墅」，3房2廳2衛約36~38坪房型，在當年度房價都在千萬元內，且都是剛完工的新成屋案。

而對比現今房價，則以北屯區「鴻邑晴山居」漲幅最高，目前仲介市場刊登的物件、3房價格可來到1500萬元以上，實價登錄統計，該社區近一年成交均價約為每坪44萬元，而預售時期單價約20萬元上下。

至於2020年、2021年送出的北區好宅，則是麗寶建設的造鎮案，一連推出「微笑世紀四季特區」、「柏悅特區」、「雲品特區」及「微笑之心」等案，從最早約2014年的每坪25~28萬元，一路賣到2021年的「麗寶依公園」每坪35~40萬元，因坪數較小，目前社區成交均價4字頭、5字頭皆有。

▲近年房價飆高，不少網友也哀怨「千萬宅越抽越遠」。（圖／記者陳筱惠攝）

2022年送出的「麗寶微笑101」位於南區台中高工商圈，屬於70年地上權建案，該戶當時市價約700多萬元，因地上權案往往略低於區域行情、漲幅有限，目前待售案件中，3房開價約在1100萬元左右。

2023年送出的好宅則為龍井區、新而雅建設「幸福御墅」，3房2廳2衛約36~38坪房型，當年成交單價落在17~20萬元，目前成交最高價來到23.13萬元，仲介市場、3房開價來到1288萬元。

至於越抽越遠，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「其實清水區人口在今年剛破9萬人，呈現爆炸性成長，也代表越來越多人移居海線，以清水區來說不論是學區、建設等都紅利逐漸兌現，離市區雖遠，但自成一格生活圈。」

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