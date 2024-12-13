壓力加劇！購屋族平均核貸金額、房貸利率　創15年新高

▲業者統計第三季全國及六都房貸，平均核貸金額來到1043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

自從7月底陸續有風聲傳出，至9月份限貸令正式發酵，購屋族有感壓力加深，業者統計第三季全國及六都房貸，平均核貸金額來到1043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。專家認為，市場上的貸款利率部分已經衝破3％，買房壓力不減反增。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

觀察六都，台北市Q3平均背負房貸達1832萬元，房貸壓力首度衝破1800萬元大關。而全國第三季整體核貸總數6萬0908件，比上一季減少4235件，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為：「數據顯示購屋交易和核貸腳步，已有放緩的趨勢。」

實際觀察第三季數據，由於銀行內控加上央行祭出限貸管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。

另外觀察，六都中包括雙北市及南二都，第三季核貸件數相比上一季均呈現量縮，雙北及台南量縮件數約落在500~800件，而高雄第三季核貸件數為7990件，相比上一季減少了約達2千件，為六都中核貸件數量縮最明顯的縣市。

▼第三季全國及六都房貸平均核貸金額 。

縣市 2024Q2 2024Q3 季增（萬元） 平均核貸金額 (萬元) 平均核貸金額 (萬元) （萬元） 全國 1,016 1,043 27 台北市 1,791 1,832 41 新北市 1,157 1,194 37 桃園市 953 958 5 台中市 946 971 25 台南市 836 873 37 高雄市 900 941 41

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出：「面對雙北高房價、房貸額度需求高的地區，南二都因受產業議題豐沛房價親民，帶動投資買氣旺盛，但受第2戶限貸，可能影響投資買盤資金槓桿操作進而縮手。」

目前第四季，是傳統購屋旺季，但受政策影響房市大幅降溫，呈現旺季不旺的狀況，而央行也將於12月19日召開第四季理監事會議，是否會再祭出第八波信用管制，也是影響明年房市的重點，目前建商已釋出預售推案放緩的訊息，預計明年初的房市仍將延續自用需求為主的理性購屋氛圍。

▲2024年成屋市場全國房價總共成長12.47%，高房價與高貸款現象，每月負擔房貸利息較預期高，買房壓力不減反增。（圖／資料照）

觀察2024年，目前成屋市場全國房價總共成長12.47%，但另一數據，2024年全國預售屋的推案來到8.4萬戶、2023年待售餘屋庫存10.1萬戶，台中市不動產開發公會認為「2023年政策干擾下，一路到2024年的新青安之亂，未來去化速度將呈現鈍感。」

對此，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「高房價、高貸款現象也受到限貸令、銀行滿水位風波，目前排隊等撥款、審核期拉長、核放利率變高、開辦費增加、僅限VIP客戶申請等情形已經成為常態，購屋族除了須籌措更多自備款以外，市場上的貸款利率部分已經衝破3％，每月負擔房貸利息較預期高，買房壓力不減反增。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析