颱風吹毀420億大案接待中心重生　建商自曝員工價

記者張雅雲／高雄報導

南部史上最大案總銷420億元，1期「AI慕光城」位於高雄亞灣，總銷200億元，是近期最受矚目的超級大案，在風災後接待中心首開門，13日針對員工舉辦產品說明會，共200多組客戶參加，清景麟創辦人林聰麟表示，員工價落在40~47萬元，預計明年2月公開。

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▲「AI慕光城」位於高雄亞灣，總銷200億元，13日針對員工舉辦產品說明會。（圖／記者張雅雲攝）

「AI慕光城」7月31日動土，將分2期推出，第一期打造3棟地上24 層、地下5層超高樓，總戶數達1108戶，坪數為20~38坪，總銷約200億元，第二期總銷大約220億元，2期合計總銷約420億元，是南台灣最大的單一造鎮案。

▲13日吸引200多組客戶參加，員工價落點在40~47萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該案深受外界矚目，13日首度舉行產品說明會，吸引200多組客戶參加，林聰麟說：「亞灣從『國硯』後，20年沒有超級大案，價格怎麼定很難，針對員工對個案定位產品介紹，預計員工價落點在40~47萬元。」現場不做銷售，全案明年2月公開，價格仍未定。

林聰麟表示，亞灣新灣區57公頃，只有4%的住宅用地，其它都是經貿、特貿用地，多做為商辦使用，除了產業進駐，行政院打造的亞洲資產管理中心，已選擇高雄先行設立高雄專區，加上鴻海也進駐，以高雄擁有金融加科技、海灣的條件，將成重要的經貿和商業聚落。

▲未來兵工廠搬遷後將變為多功能經貿園區，地段相當具發展潛力。（圖／記者張雅雲攝）

京城集團發言人周敬恆分析，未來兵工廠搬遷後將變為多功能經貿園區，生活圈目前雖尚未發展成熟，但因有捷運凱旋站、輕軌凱旋瑞田站的雙軌優勢，以及鴻海標下Y15站，將打造45層商業辦公大樓以及32層住商複合式大樓，還有特貿三未來規劃商辦，將引進大量高階就業人口，地段相當具發展潛力。

目前周邊新案不多，同樣位於凱旋四路的新成屋「仁本灣兜」，根據實登，成交價為38~44.3萬元，附近籬仔生活圈的「文化馥御」採先建後售，因缺工原因延後開賣，預計2025年1月1日公開，開價將落在50初頭。

案名 位置 坪數 單價 AI 慕光城 凱旋四路 20~38 坪 員工價 40~47 萬 仁本灣兜 凱旋四路 23~26 坪 38~44.3 萬 文化馥御 和平二路 51~64 坪 預計 5 字頭

▲205兵工廠附近新案。（ETtoday製表）

而205兵工廠附近的70期重劃區，已吸引不少建商搶先卡位，像是京城集團該基地已在今年上半年動工，規劃興建5棟、450戶的住宅，以20~40坪產品為主，周敬恆表示，預計採先建後售。

此外，70期地主還有慶旺、隆大、華友聯等，不少大型建商蓄勢待發，以目前的市場行情來看，每坪開價將挑戰5字頭。

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