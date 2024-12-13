竹北房價跌了！「晚3個月買」便宜近1千萬　網見實價登錄：太粗暴

▲竹北區域受惠半導體產業蓬勃發展。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

自從7月底陸續有風聲傳出，至9月份限貸令正式發酵，購屋族有感壓力加深，有網友看了實價登錄發現，竹北高鐵附近某社區，7月份飆升至每坪約96萬元，但在央行打房措施實施後，10月的成交價已經下跌到每坪61萬元，晚3個月買，總價便宜了1000萬，讓網友直呼「金龍海嘯太猛了！」

有網友12月初在PTT發文，「竹北高鐵區開始出現回檔案例」，竹北高鐵附近某社區的房價在7月時達到每坪約96萬元，但在央行的打房措施後，10月的成交價已經跌回今年5月的水準，每坪僅剩72萬元，他當時驚呼「夢回五月，晚買三個月多買一房」。

今（13）日又有網友發現，11日公布的最新實價登錄資料顯示，同一社區在10月又有新的成交，成交價更是跌到每坪61萬元，回到去年11月的水準。買同社區同樣24坪的房子，晚3個月買，成交價少了877萬元，「又繼續回檔，這波金龍海嘯竹北也掃到了嗎？」

消息曝光，網友驚呼連連，「阿彌陀佛，只好當被詐騙了」、「那2戶7月賣的賺死」、「之前漲的太誇張，終於開始校正回歸了」、「這價差…應該可以算是全台最奇葩實登了吧」、「實登出現這種價格，一般人應該已經買不到了吧」、「直接消風不演」、「不到1年跌超過10%」、「實價登錄可以這麼粗暴嗎」。