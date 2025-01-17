房仲擅自下訂　女買家取消交易反被索賠氣炸：簡直詐騙

▲女子原本看中一樓的房子，但房仲卻擅自幫她對同棟四樓的房子繳付訂金。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子在社群媒體上控訴，原本想要看中一間新房子想要購買，但房仲業者疑似為了斂財，擅自幫她對同棟的另外一間房子下訂金，事前完全沒有給她看過照片，因此她決定取消交易。沒想到後來房仲還回頭向她索賠，讓她相當氣憤。

星洲網報導，女子原本看中的房子位在一樓，房價18萬令吉（約新台幣140.4萬元），不過事後卻發現房仲擅自幫她對同棟四樓的房子繳付訂金，且這間房子比較貴，要價20萬令吉（約新台幣156萬元）。已知房仲業者在下訂之前，並未取得女子同意。

這讓女子無法接受，「（房仲）下訂的那間房子，我連照片也沒看過」，且兩間房子的價格有些差距，最終決定取消購屋交易。但房仲業者事後卻回頭跟她追討訂金，她稱，「房仲可以代替客戶繳訂金？更何況又不是我看中的那間」，都是房仲自行亂下訂金交單，和她沒任何關係，「如今我取消購買，對方還反過來要我賠償訂金，這簡直就是在詐騙」。

女子事後把這一切經過發文到社群媒體上引發熱議，許多網友紛紛勸她向執法單位通報，「既然妳沒有繳訂金，也沒有簽任何合約，那就無須理會，很明顯（對方）在耍陰招，騙客戶的錢」、「倘若他有膽量，就去報警，看看最後吃虧的會是誰？這些人沒有學到教訓的話，就會一直用這種爛招撈財」。