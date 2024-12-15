一票人位置放錯！除濕機「4招很重要」　台電認證：年省8%電

▲除濕機運作時，要擺在室內中央處。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

冬天最討厭濕冷天氣，因此許多會開除濕機，小心擺放錯誤的位置，耗電又除不了水氣！台電粉絲團曝4大神招，務必定期清潔濾網，運作時擺放室內中央且空氣流通的位置，還有把關好門窗，以及搭配電扇，不僅能有效除濕，還能省8%的用電量。

台電粉專《電力粉絲團 》指出，許多民眾會開除濕機，但開了好久，卻困惑「怎麼除濕都除不完」，原來是方法用錯了，因此分享4招才能除得有效率，如下：

首先「清潔濾網」，除濕機濾網如果髒污累積，不僅除濕效率變差，也影響室內空氣品質，建議2至3周定期清理除濕機濾網，還可以年省下約8%的用電量。

第二「關閉門窗」，開除濕機時如果門窗沒關，室外的濕氣會持續流入，濕氣就會一直除不完，除濕機會耗電又做白工，所以啟動除濕機前，關閉門窗是不可忘記的小動作。

第三「擺對位置」很重要，除濕機要放在室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地方，除濕擺對位置才能更有效率，千萬別把除濕機放在牆邊或角落，則不僅空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能。

第四「搭配風扇」，可開電風扇或循環扇，它們也是除濕機的神隊友，能帶動室內空氣流動，讓除濕效率更好。