房價何時降　「關鍵信號」曝

▲華固建設董座鍾榮昌直言，2025年供給量大的區域，房價有下修5~10%的空間。



圖文／鏡週刊

房市買氣降，建案開始出奇招搶客，但外界好奇，為何建商寧願送家電、裝潢，也不願意直接降價給買家？

「關鍵在於客戶心理。」全國代銷公會理事長暨龍登建築董座戴嘉聖直白地說，「價錢便不便宜是客戶認定，假設原本每坪要賣40萬元，就算降到每坪39萬元，客戶也會認為建商原本就要賣39萬元，還不如多送東西，讓消費者感覺撿到便宜，更重要是在茫茫房海中，透過包裝行銷脫穎而出成功吸引購屋族目光。」

薪傳不動產智庫執行長何世昌更直言，「當建案開始出招搶客人時，代表市場準備吹起建案降價首部曲。」因為對建商來說，賣房子有好幾道護城河，首要目標是賣高價，退而求其次是賣得掉，接著是在不降價前提下送東西、給折扣、祭優惠。「像上一波房市不景氣，北市就曾有豪宅案推出零首付的大絕招。」何世昌說，如果送到這種程度，房子還是賣不動，建商最後一道防線被破防，就會開始降價。

長期觀察房市的戴嘉聖就以高雄為例，過去很長一段時間，高雄房子就如同車子，買完下一秒開始跌價。但現在包括代銷人員當起小蜜蜂到菜市場拉客、買房送豪車等手段都還沒出現。「目前建案只要祭出優惠，就能成功吸引來客，代表市場仍未到絕望之時。」何世昌也說。

戴嘉聖坦言，預售買氣拉抬不起來，最先撐不住的會是代銷公司，因代銷前期都在花錢行銷，若售價上跟建商溝通無效，也只能認賠提前結案。

不過，已有建商大咖預言2025年，房價虛胖的區域必然會降價。像是華固建設董座鍾榮昌就說：「開發商在明年勢必減量經營，而供給多的地區，房價將有5至10％的降價空間。」愛山林建設董座祝文宇也持同樣看法，「供不應求的雙北市建案不可能降價，但沒有剛性需求支撐、供過於求的地區則會涼很久。」祝文宇坦言。



更多鏡週刊報導

【財經時事】預售屋成交量減7成 建商大打促銷戰衝買氣

【房市促銷抗寒冬】金龍海嘯預售交易大減7成 建商花招百出拚買氣

【房市促銷抗寒冬1】央行打房竟有建案熱銷？ 建商低調證實曝關鍵原因