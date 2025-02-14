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3個月前看700萬房「喊620萬被洗臉」　他曝後續驚呆：把握現在

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房,臥室。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友3個月前看中一間開價約700萬的中古屋，當初他見屋況不佳，遂出價620萬元，結果被房仲洗臉；沒想到，該物件後來連番降價，最終網路上的房價已殺破629萬，讓他十分感慨，也不禁直呼「現在是買房殺價好時機，不要錯過了！」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，三個月前去看了中部一間中古屋，價格約700萬元，因為屋況不好，他出價620萬元，結果被房仲洗臉說，「這價格是給投資客的，我們自己都沒要賣給他們了，怎麼會賣你們。」

當下，原PO不客氣地回嘴，後來也選擇了其他物件，並成功買到房子；沒想到，該房持續上架，這一兩個月更以兩周降價20萬在賣，「房仲也多次主動問我，是否要購買，第一次底價670萬，之後問我640萬是否可以接受，再來變成620萬，第三次又說有機會600萬，最後一次看到他們網路上架是629萬，沒多久就不見了，估計被談到600萬甚至以下。」

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

對此，他忍不住驚嘆，「活生生跌了15%！我是剛需住戶，覺得網路上的價格只是屋主自己不想降，不代表打房沒效果，現在真的很好談價格。」

而網友們則紛紛回應，「明年買會更便宜」、「有需要就買」、「蛋黃很難這麼殺」、「我個人感覺房價沒降」、「台北的都沒跌」、「我們嘉義賣不出去的，有的也都降價了」。

另外，也有內行表示，「好物件、好地點要跌真的有點難，限貸令只是讓投資客不像之前那樣隨便買房，可是一般賣家不急就放著沒差的，因為再買利率不好看啊。投資客物件比較有可能、尤其是短投資的，或是集資投資的」、「看房子快兩年，從起漲初期，看到現在初跌段，這兩年大概漲了1-3成，這兩個月已經看到有些開高價的，降價1成左右，大部分還是維持不變，但出現很多條件價位都很好的案件，如果出現在幾個月前，根本秒殺甚至上不了架就被成交，現在一堆賣不掉，目前就是好案子變很多，但是價錢還沒有明顯降價」。

關鍵字：房價中古屋降價買房殺價

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