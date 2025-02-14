預售房市被打到剩2成　台中上櫃建商逆勢推百億原因曝

▲房市景氣不明，但開發商推案腳步不停，即便銷況僅剩2成，但坤悅開發仍將在2025年推出150億元案量。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市景氣不明，但開發商推案腳步不停，坤悅開發（5206）今年將首進14期美和段推案，推北屯區最低建蔽率（17%）的超高樓層大樓搶市，即便銷況僅剩2成，但坤悅仍將在2025年推出150億元案量。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

中台灣最大的14期重劃區，今年推案仍是熱鬧滾滾，其中位於14期右下方的「美和段」緊鄰崇德商圈、823公園，更有被市府譽為最強國小的「松強國小」落腳於此，整體開發優勢吸引豪宅建商插旗布局，該區域目前已有寶輝建設、龍寶建設等開發商插旗，其中寶輝建設更是一口氣推3案。

2024年壓軸由寶輝、龍寶、華固3大品牌接力推案。其中，寶輝手上4000坪美和段土地將分3案同時開發，第一季坤悅開發也將進場，且推24樓超高層宜居建築，將是目前14期預售案中樓層最高、建蔽率最低新案，引起市場討論。

去年限貸令一出，市場來人來客減少，已全然為「自住客當道」，坤悅開發董事長陳丕岳指出：「目前預售市場銷況只剩打房前的二至三成，購屋需求亦回歸自住基本面，即使市場交易量銳減，但有口碑有實力的建商推案仍能逆勢出線，坤悅線上個案也持續穩定銷售中。」

▲坤悅開發董事長陳丕岳表示目前預售市場銷況只剩打房前的二至三成，購屋需求亦回歸自住基本面。（圖／記者陳筱惠攝）



目前坤悅開發線上銷售個案計有南屯區「君睿」、太平區「坤悅涵仰」、南區「坤悅語文心」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」等，線上銷售個案總銷金額170億元。

而展望今年，第一季將推出北屯區美和段新案總銷45億元的「坤悅‧泊岳」，以地上24層、地下2層的超高層宜居建築，規劃2-3房、135戶純住家，打造品牌進軍14期首作。

後續將有東區旱平段新案、總銷45億元，規劃地上24層、地下4層，共187戶住家與6戶店面的超高地標，以及彰化市三民段新案、沙鹿區興安段新案，預計2025年推案總銷近150億元，再創歷史新高。

對於市況，台中市建築經營協會白洪章認為：「觀察第一季推出的新預售案，到329檔期，台中市推案不減反增，這些大多來自去年第四季延遲推案的金額，房市冷靜下，目前開發商的價格策略不敢悖離市場，迎合市場與成本兩面刃的情況下，讓利、議價空間加大。」

▲台中市目前在售案約有300個，其中北屯區14期在售案約為23案，仍是房市大熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

據統計台中市目前在售案約有300個，其中北屯區14期在售案約為23案，數量最多，白洪章認為： 14期重劃區目前成交均價站上7字頭的有4案，包括『龍寶有愛臻邸』、『華固豐匯』、『大陸豐莚』、『大毅MEHO』等，大多數個案均價維持在6字頭以上，未來美和段新案在豪宅建商加持下，有望站穩7字頭。」

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係