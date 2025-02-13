神秘客年付租432萬　無縫接手「最老Fridays」店面

▲最新實登發現，美式餐廳「TGI FRIDAYS」台中英才店去年就以以月租金36萬元出租。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台營業最久的美式餐廳「TGI FRIDAYS」台中英才店日前傳出即將歇業消息，不少饕客聞訊前往消費，雖然業者說是因應商圈轉移而進行遷址，但最新實登發現，該店址以月租金36萬元在去年12月就已簽約，信義房屋專家指出，承租方以餐飲業可能性極大。

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台中市目前唯一的「TGI FRIDAYS」日前才剛傳出要熄燈的消息，但實登揭露「TGI FRIDAYS」台中英才店，早在去年12月就以月租金36萬元找好下家，但備註揭露租期開始自5月20日才開始。

該店所在的西區英才路421號，為遠東金融大樓1、2樓，屋齡36年，總面積為246.6坪，換算下來每坪租金行情為1461元，在西區店面租賃市場中算價格不錯。

對於下家無縫接軌，記者實際走訪該店，仍正常營運中，也未貼出歇業公告，最終營業日未定。

對此，信義房屋公益忠明店曾志凱指出：「勤美商圈周遭都是新型態餐廳，年輕人喜愛的聚餐類型偏輕食類，美式餐廳撤出此商圈情有可原，至於接手店家，餐飲業可能性極高，特別是台中消費者最愛的火鍋店，附近較缺乏大型火鍋店，出線機率頗高。」

▼ 勤美商圈周邊店面行情。

名次 目前店名 地址 月租金 (萬元) 1 燒瓶子火鍋店 向上路 37萬元 2 TGI FRIDAYS 台中英才店 英才路 36萬元 3 Life 8 中興街 30萬元

盤點西區勤美草悟商圈周邊店面租賃行情，第一名為向上路上的燒瓶子火鍋店，以月租金37萬元拿下，第二名就是「TGI FRIDAYS」台中英才店現址，第三名則為中興街透店，月租金也來到30萬元。

至於究竟是誰接手？中信房屋中彰投駐區經理楊乾意指出：「餐飲業可能性極大，因該店緊鄰台灣大道BRT站，旁邊又有國小，附近有多棟商辦大樓，加上步行可達勤美誠品、台中NOVA資訊廣場，龐大的餐飲商機及聚餐需求，原址再開餐廳的可能性極高。」

▲向上路上的燒瓶子火鍋店以37萬元月租登場。（圖／記者陳筱惠攝）

但曾志凱說：「儘管勤美商圈商圈蓬勃發展，但附近停車空間不足是硬傷，特別是英才路、台灣大道周邊，平日有上班人流、假日充滿逛街人潮，儘管有部分民營停車場，但常呈現客滿狀態，想要在此處找到車位難度頗高，將是在此要開設餐飲業要面臨的難題之一。」

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