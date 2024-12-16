1萬6住新板希爾頓　晚上9點才能入住！她怒被話術：補償紅酒300元

▲台北新板希爾頓酒店。（圖，下同／台北新板希爾頓酒店提供）



記者施怡妏／綜合報導

有民眾周六入住台北新板希爾頓酒店，一晚房價1萬6千元，竟然要等到晚上9點才能進房。對此，業者表示，有團客因特殊原因延遲退房，已贈送紅酒、升等使用行政酒廊，以及下次升級套房作為補償。不過，該民眾事後指出，因為趕高鐵根本沒用到行政酒廊，而且紅酒一瓶300元而已，「你們還不敢承認超賣房間嗎？」

林姓民眾在臉書旅遊社團抱怨，入住台北新板希爾頓酒店，原定是下午3點後就能入住，到了飯店才被告知晚上9點後才有房間，讓她直呼「好雷…雷到爆炸」。

台北新板希爾頓酒店表示，昨天發生團客特殊原因而延遲退房，再加上這兩天客房全滿，導致無法提供旅客需求房型，讓她們無法順利入住，感到十分抱歉，昨天已補償免費紅酒1瓶，同時升等可使用行政酒廊（可無限享用餐點），以及下次住宿升級套房。飯店也提到，這是特殊案例，並非房務人員來不及清潔。

不過林姓民眾事後指出，「到了晚上9點多房務人員還在掃房間，有夠瞎」，因為趕高鐵也沒辦法享用行政酒廊，「誰接受他的紅酒跟行政酒廊！根本沒時間，到了早上10點半才說可以使用，我趕12點19分的高鐵，飯店開來是話術人的嗎？」

民眾氣炸表示，「希爾頓所謂的補償補償是一瓶紅酒，你們送的紅酒也超便宜，價值300元」，早上退房已經還給早班經理了。她也提到，晚班經理的做法超爛，早上跟早班經理說這件事，對方才退2633元，「我消失6個小時跟12/14的行程大亂，就不止2633元，當下如果他退款給我，我還能坐高鐵回台中，也不用那麼貴」。

林姓民眾強調，不是1萬6的問題，不是價錢的問題，「是你們的態度問題，抱歉的話我也會說，我要的是解決辦法，6小時被誰偷了？任何是誰都會不爽吧」。她坦言，今天會生氣是因為消失的6小時，「你說團客晚退房但我為什麼要替他們買單？新聞出來了你們不敢承認超賣房間嗎？」「把我當韭菜割，我也被當盤子了」。