幫兒買房竟過戶未婚妻！2人分手父母嚇壞　律師教1招：還能拿回

▲台灣許多父母親會替孩子買房，進而衍生出許多問題。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣很多父母會為孩子買房，作為孩子結婚的禮物，減輕孩子的負擔，但若一不小心變成別人的，父母恐怕會昏倒。律師蘇家宏在臉書上分享案例，兒子訂婚後，卻私下過戶房產給未婚妻，最後2人吵架分手，房產變成外人的，蘇家宏表示，「幸好沒有結婚前，都可以拿得回來。」

蘇家宏在臉書上分享一則案例，一對父母替兒子買房繳房貸，兒子訂婚後卻私下把房產過戶給未婚妻，最後2人還因為籌備婚禮鬧到分手，房產就這樣成了別人的，父母親險些氣炸。

蘇家宏列出3點教父母親冷靜面對，第一點趕緊諮詢專業的律師，「一五一十地告訴律師，讓律師來看看法律是不是有救？」幸運的是，兒子只是訂婚還沒結婚，蘇家宏表示「所以訂婚時贈與的房產，沒有結婚是可以拿回來的！」

蘇家宏表示，藉此機會也能讓孩子有所成長，呼籲父母親別急著懲罰子女，冷靜下來才會發現「（事情）一定有你原來沒有發現的角度，轉個彎，一切都會不一樣！」

貼文一出後，引起網友共鳴，紛紛表示，「蘇律師都以愛為出發點來安慰分享專業知識」、「父母確實會抓狂，還好有轉圜」、「好加在…訂婚時可看出女方的問題」、「如果女生這樣也敢拿，那真的是居心叵測，而且不娶也好。」

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