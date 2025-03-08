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裝潢過的新屋「價格貴卻很夯？」　網曝2類人會買：裝潢水很深

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原PO發現買未裝潢的房子比較划算。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，一名網友表示，看到很多房子主打全新裝潢、一卡皮箱入住，但他實際一算，發現買有裝潢的房子其實很虧，雖然自備款省了，但貸款卻變更多，好奇為什麼還有人願意買。對此，網友表示，「省事省時間」。

有網友在PTT發文，常看到房屋裝潢後轉售，打著「全新裝潢、一卡皮箱入住」的口號，雖然裝潢費用含入房價中，能透過貸款減輕負擔，但他仔細計算後，其實並不划算。他舉例，若購買一間房價2000萬元的房子，花200萬元自行裝潢，買家需準備400萬元頭期款與200萬元裝潢費，合計600萬元現金。

若購買一間總價2500萬元、帶全新裝潢的房子，頭期款僅需500萬元，乍看之下省了100萬元自備款，但貸款金額卻從1600萬元增加到2000萬元，每月要還的貸款也比較高，「帶裝潢的房子還有個問題是，把漏水壁癌什麼全都遮起來了」。

更值得注意的是，投資客通常以2000萬元購買未裝潢的房子，再花費約200萬元進行裝潢，隨後轉售2500萬元，等於現賺300萬元利潤，原PO不解，買未裝潢房子，自己花錢裝潢出想要的樣子，怎樣都比買有裝潢過的還要好，「比較貴、裝潢又未必切合你生活習慣，實在想不通有啥吸引力？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲裝潢過的新屋有很多細節要注意。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光，網友分析2類人會買，懶得動腦裝潢的人，跟急著入住的人，「現在缺工缺料，自己找設計師來弄搞不好更貴」、「投資客弄裝潢便宜是因為他有配合的工班，量大價格壓下來」、「自己搞裝潢麻煩呀，不想用腦」、「因為你只算到錢，沒算到你花的心力，就像很多人會說自己煮比較便宜，但沒算到自己準備食材烹飪的時間」、「就馬上就要入住，或是沒空顧裝潢施工的人啊」、「拎包入住就是爽，老子有錢」、「這種就是可以馬上入住，當然好賣」、「裝潢水很深」。

不過也有網友指出，「裝潢過的房子，有很大的機率是投資客的房子，用料不一定會好，能看到真正屋況會比較安全」、「把問題都遮起來，然後裝潢品質也有差，如果本身沒有裝潢經驗更看不出來」、「新裝潢的中古屋風險很大」。

關鍵字：房價裝潢買房投資購屋

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