長虹支持曉劇場　於百年糖廍古蹟共賞文化傳承之美

▲長虹教育基金會支持在地劇團-曉劇場，於感恩茶會中邀請貴賓欣賞曉劇場的作品《魚》。

圖、文／長虹教育基金會提供

長虹教育基金會分享榮獲113年度教育部社會教育貢獻獎的喜悅，因此與臺灣在地劇團「曉劇場」合作，於2024台北老屋新生大獎的百年歷史古蹟「萬座曉劇場」內，舉辦感恩茶會，旨在通過公益贊助推動文化傳承，本次活動結合曉劇場的作品《魚》、糖廍文化園區導覽、傳統大木作工藝和長虹小茶人茶席。長虹教育基金會李文造董事長表示：「基金會成立十年，因為有各位的支持，基金會才能成長茁壯，背後是大家的共同付出與努力。」

這場茶會承載多重意義，不僅是長虹教育基金會感謝社會各界支持的機會，也是長虹小茶人展示自我、分享茶文化的舞台，並呈現其在文化傳承與公益領域深耕的成就，也以實際行動支持臺灣在地劇場發展，讓更多人能夠看見曉劇場在社區營造及拓展國際的努力。長虹教育基金會李如華執行長表示：「長虹建設蓋有形的房子，而基金會則是蓋無形的房子，希望未來能以更多元的形式來推廣兒童文化教育。」

長虹教育基金會長期關注美善傳承，萬座曉劇場則以「創新、共融、永續」為發展主軸，藉由雙方合作，促進在地藝術與文化的傳承。在活動中，曉劇場帶來改編自臺灣作家黃春明的短篇故事《魚》，展現臺灣的鄉土人情；基金會邀請到原為大木匠師，另承襲許漢珍司阜的黃彥霖司阜，介紹傳統建築構件的縮小模型，並在現場展示3座許金龍師傅以及李秉軒老師把木構建築及廟宇結網化繁為簡成教具的茶屋，以發揚臺灣建築之美。

長虹教育基金會透過與曉劇場的串聯，將文化、藝術與公益融合，進一步深化其社會影響力。期盼這份合作能繼續發酵，共同為地方帶來更多正向的改變。