屏東50年大腸香腸攤熄燈再回歸　攤商：租金還是不便宜

▲屏東有間無名大腸攤位於中正路，一賣就是近50年，後來直接被在地人把店名叫成「中正路大腸香腸店」。（圖／翻攝自Facebook／中正路大腸香腸店）

記者張雅雲／高雄報導

屏東無名大腸攤位於中正路，一賣就是近50年，後來直接被在地人把店名叫成「中正路大腸香腸店」，11月底突在粉專自曝「不堪租金大幅調漲」傳出熄燈，沒想到近期峰回路轉，房東願意再承租，在地透露，該店月租約2萬元，以大份100元換算，單月賣200份就回本。

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「中正路大腸香腸店」位於屏東市中正路，在地開店近50年，不少當地人都是從小吃到大，在屏東市可說是無人不知，吃到被當地人把店名直接叫成「中正路大腸香腸店」，日前突然無預警在粉專自曝，「不堪租金大幅調漲的壓力之下，暫時停止營業。」在地人都直呼扼腕。

▲「中正路大腸香腸店」位於屏東市中正路，在地開店近50年，目前Google顯示暫停營業 。（圖／翻攝自Google）

沒想到12月中店家突透露「房東改變心意願意再承租給我們，中正路大腸攤又回來了。」並在留言指出「其實房租還是不便宜」，不少網友開心留言「期待」，並歡呼終於回歸了。

據在地仲介透露，該店為1樓鐵皮店面，地坪約50坪，共租給大腸香腸攤及自助餐共2家店，目前大腸包小腸續租店面，月租金落在約2萬元上下，以該店大腸、香腸綜合大份100元換算，若先不計其他成本，單月賣200份月租金就回本，另一間自助餐舊址正在招租，月租金約3萬元。

▲中正路是屏東市主幹道， 屬於屏東市中心的中正路商圈。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動産尊皇屏東瑞光加盟店東楊信華表示，中正路是屏東市主幹道， 屬於屏東市中心的中正路商圈，商業機能相當完整，沿線商家林立，店面效益強，有不少連鎖品牌進駐，人潮、車潮也相當多。

沿線以透天店面為主，屋齡新舊都有，主力地坪30坪，租金約5~7萬元，至於房價，中正路透天釋出量不多，周邊巷弄內透天，屋齡多為40~50年，依屋況約落在700~1000萬元。

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