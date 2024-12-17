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預售買方穩住！　9月解約率0.3%「輸給平均上路前後期」

▲▼ 高雄,看屋照,簽約 。（圖／記者張雅雲攝）

▲央行919打房，新案市場急凍，但9月未出現解約潮，解約率僅0.3%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

央行919打房，新案市場急凍，但9月未出現解約潮，解約率僅0.3%。而近期高峰落在《平均地權條例》上路前後，平均解約率達0.8%。信義房屋專家表示，當時市場出現觀望買盤趕入場的狀況，可能當時可以考慮的時間也較短，導致日後的解約件數相對偏高。

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統計內政部預售揭露資訊，去年至今成交的預售案件中，平均每月解約率都不到1%，解約率較高的時期落在《平均地權條例》上路前後，平均解約率達0.8%，今年以來單月的解約率都在0.6%以下，今年9月則為0.3%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「《平均地權條例》上路之前，市場出現觀望買盤趕入場的狀況，可能當時可以考慮的時間也較短，導致日後的解約件數相對偏高。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲解約率較高的時期落在《平均地權條例》上路前後，平均解約率達0.8%。（表／信義房屋統計）

至於央行第七波選擇性管制，曾敬德說：「雖然日後解約狀況還可能陸續出現，但去年以來買進的短期都還有沒有貸款壓力，再加上解約的代價甚高，目前市場未出現解約潮。」

曾敬德補充，過去2年房價出現明顯漲幅，2、3年前購買預售案的還是會想盡辦法交屋，或者能夠換約的就先換約出場，避免貸款出問題違約被收違約金。不過，針對第七波打房，未來一段時間都要觀察市場上交屋狀況是否順利。

房市專家何世昌表示，預售屋解約最高可能被罰15%，因此解約時間通常不會距離簽約期太久，「也就是說如果剛簽約，只繳5%，解約的話基本上就是沒收5%。」

何世昌說，目前市場買氣雖然冷，但房價沒有明顯下修，因此解約的狀況仍還是非常少，未來除非房價下跌1成以上、甚至2成，才有可能出現大規模解約潮。

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關鍵字：解約預售反悔房市信義房屋曾敬德何世昌

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