「南部唯一A級球場」運動休閒園區過關　房價微下跌

▲澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，17日獲內政部都委會審議修正通過。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，17日獲內政部都委會審議修正通過，由於澄清湖棒球場是南部唯一的A級、可舉辦國際賽事的球場，可以容納2萬人觀賽，區段房市相當受矚目。專家表示，該區購屋族以養生、退休族群為主，追價能力不足，今年房價出現微幅下跌。

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澄清湖運動休閒園區總面積19.17公頃，主要計畫將公園用地、機關用地、車站用地及社教用地，變更為捷運開發區及運動休閒專用區；細部計畫則因應未來發展需求，擬定2.13公頃捷運開發區、8.31公頃運動休閒專用區，及8.73公頃停車場、公園用地（兼供滯洪池使用）等公共設施用地。

高雄副市長林欽榮指出，澄清湖棒球場是南部唯一一個A級、可舉辦國際賽事、並容納2萬人觀賽的棒球場，自1999年啟用迄今已超過25年，一直缺乏捷運大眾運輸通達，周邊也缺乏健全的商業服務機能，迫切需要活化與再發展。高雄捷運黃線Y型路線規劃，將在大鳥松地區設置Y3、Y4兩個車站，為澄清湖棒球場帶來重大發展契機。

年分 2024 2023 2022 5 年內 32.44 萬 33.16 萬 29.2 萬 5 年以上 20.93 萬 21.35 萬 20.74 萬

▲近年澄清湖周邊球場宅均價。資料來源：高雄實價網。（ETtoday製表）

高雄市捷運工程局強調，Y3、Y4車站的設置，將有利於澄清湖整體運動園區朝向TOD發展，並進行聯合開發，未來便捷的交通可提供快速轉乘，大幅提升觀眾進出的便利性，打造具有高雄特色的運動交通廊道，同時帶動周邊商業發展。

根據高雄實價網統計，澄清湖生活圈屋齡5年內大樓均價為32.44萬元，與去年33.16萬元相比，出現為微幅下跌，5年以上大樓均價20.93萬元，還有2字頭的房價，入手門檻相對較低。

高雄仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，澄清湖棒球場為南部重要運動設施，旁邊就是澄清湖風景區、長庚醫院，附近周邊生活機能略顯不足，該區多為退休、養生族群看準休閒、醫療機能購屋，一般來說，對房價的追價能力不強，因此今年房價出現微幅下滑。

鄭啟峯表示，未來運動休閒園區有捷運黃線經過，可補強當地大眾運輸機能，加上距離文山特區車程約10分鐘，但是房價有1/3的價差，可望吸引自住客移居。

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