沙鹿區第10萬人是台積科技人　海線年收百萬以上購屋族衝3成

▲沙鹿區因中科效應成為房市熱區，光是預售屋在售案就達22場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科園區蓬勃發展帶動科技菁英移居潮，加上特五號快速道路正式通車、華南路銜接特三號道路工程陸續完工，海線副都心房市動能強勁；而日前剛突破10萬人的沙鹿區，第10萬人也是台積電員工，反映科技人才選擇西進置產的趨勢明顯加速。

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最新數據更顯示，被暱稱為「海線副都心」的沙鹿、清水、梧棲3區內，年收入百萬元以上的購屋族占比已達30%，較去年同期上升8個百分點，反映科技人才選擇西進置產的趨勢加速。

▲特五號快速道路正式通車海線副都心房市動能強勁。（圖／記者陳筱惠翻攝）

此外，隨著特五號快速道路通車，與市府斥資13.26億元打造的華南路銜接特三號道路陸續完工，雙路網優勢創造便捷交通網絡，大幅提升科技人才購屋意願。

其中，已完工落成的「精銳錦」，主打千坪大基地、大花園純住宅，1378坪的基地上打造地上13層、地下2層雙塔建築，保留戶即將釋出，建商特別聘請設計師進行輕裝修，買到即可準備入住。

其他如沙鹿區的「富宇臻藏」，以單價56.14萬元寫下近1年區域成交新紀錄，而座落沙鹿北勢商圈的「龍寶和臻邸」最高單價也達52.1萬元。茂洋建設先建後售的「茂洋天玥META」，最高成交單價也達48.93萬元，顯示區域房市潛力。





▲日前剛突破10萬人的沙鹿區，第10萬人也是台積電員工，反映科技人才選擇西進置產的趨勢明顯加速。（圖／記者陳筱惠翻攝）

目前，沙鹿區預售屋在售案有22場，其中，以坤悅開發的「坤悅沐光邸」被視為指標，另外，國雄建設位於紅竹段的萬坪造鎮案「北歐莊園森林區」也頗獲注目。

《住展》企研室總監陳炳辰指出：「沙鹿區特別是在特三、特五號道路相繼到位後，交通建設的完善更加速這波遷移潮，之後隨著台積電2奈米廠效應發酵，預計將再為海線副都心帶來上萬就業人口，加上完整交通路網優勢，區域房市持續被看好」。

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