央行未祭第八波信用管制　鄉民傳：7.5波來了！優付案小心

▲有網友透露，之前採優惠付款的預售案，現在申貸時傳出被金融機構將優付部分，自最高貸款額度內扣除，堪稱7.5波信用管制已經來了。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行19日即將召開第四季理監事會，央行總裁楊金龍是否宣布第八波信用管制成外界關注焦點，有網友透露，先不管第八波會不會加碼，之前採優惠付款的預售案，現在申貸時傳出被金融機構將優付部分，自最高貸款額度內扣除，堪稱7.5波信用管制已經來了。

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中央銀行第七波不動產信用管制措施上路後，打房開始奏效，已讓房市出現急凍效果，19日將召開第四季理監事會，雖然尚未公布是否有第八波信用管制，有網友透露，2~3年前入手「提供優付的預售案」，卻被建商通知對保時，在銀行端遇到「技術性限貸」刁難，該筆自備款自動將最高貸款額度內扣除，也就是說原本優付的2成，會從原本的8成貸款額度扣除，最高只能貸到6成，已經堪稱「第7.5波信用管制」。

引來不少網友熱議，有人認為「過去寬鬆習慣，有聽到月薪4萬元、寬限期5年完，要月還3萬多，懷疑之後怎麼繳？」、「明知口袋沒錢硬要買，貸不出來怪政府銀行，這邏輯是不是哪裡怪怪的？」

▲這類優惠付款通常是建商同意分期支付或以未到期支票，透過交屋後分期支付自備款，被視為自備款的「延遲付款」。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，這類優惠付款通常是建商同意分期支付或以未到期支票，透過交屋後分期支付自備款，被視為自備款的「延遲付款」，若銀行將延遲付款的部分，也列入房貸申請人的負債，在核貸時，的確有可能被降低貸款成數。

此外，這類建商同意的延遲付款，通常在貸款時，銀行為第一順位債權人、建商為第二順位債權人，部分放款銀行會在3~6個月回頭查詢該戶是否有第二順位設定，一旦發現會追回貸款，以致現在建商根本不會提供這類彈性付款方式，後續處理相當麻煩。

同時，銀行也針對自備款金流做出限制，不能「借信貸、還房貸」，自備款的金流來源不能來自金融機構，被銀行發現同樣追回貸款額度。

謝哲耀坦言，現在民眾購屋計畫趕不上政策變化，若必須補足貸款不足額，建議補足，以免後續衍生房子出現解約等各類糾紛。

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