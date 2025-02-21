700萬買南投預售屋！10年後「能靠它換台中透天？」　網中肯回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前在南投買了間700萬的預售屋，預計明年中交屋，並以自住為主，同時他也希望，多年後能靠這間房換到台中部分地區，於是發文請益。對此，網友一面倒潑冷水，直呼「蛋殼區連保值都困難了，你保重」、「頭期款應該可以」。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，他買了一間預售屋，位在南投市，兩房兩廳一大車位，總價不到700萬元，預計最快明年中交屋，目前是以自住為主。

原PO接著問道，「如果將來機會，大家覺得有沒有可能，5-10年後靠這個換到台中大里、南區、太平、霧峰的新透天，因為老家在台中。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們一面倒搖頭，紛紛回應「你覺得大里跟南區會更便宜嗎？換更久的大樓、更老的中古屋有可能」、「10年後賣掉，應該能當頭期款」、「假設房市看漲，那你家漲了，你想買的地方也會漲」、「買非六都的社區建案，想換六都的透天？」「有夢最美，失望相隨」、「基本上蛋白換六都不太可能，更何況蛋白漲輸蛋黃，卻會優先修正」。

另外，不少內行人直言，「大里、南區、太平都40萬起跳了」、「潭子預售屋一坪快50萬」、「市場價格修正時，一律蛋殼先跌（大）慢漲（小），蛋黃反之」、「我們台中南屯今年兩房平車已經上1600多萬了」。