央行打房「有實力的換屋族仍在」　雙北天龍區新案銷售穩

▲央行第七波打房後，具品牌力的建案仍持續去化。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行第七波打房後，整體預售交易量萎縮，但代銷業者表示，口袋夠深的換屋族群比例上升，具品牌力的建案仍持續去化。以雙北各自的「天龍國」為例，像是板橋「大陸耑芃」均價9字頭、大安「吾雙」每坪均價200萬元，都繳出區域高價表現，且銷況穩定。

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即使央行第七波管制上線，但仍有預售案繳出穩定的銷售成績。觀察實價登錄，板橋指摽案「大陸耑芃」，919後仍持續去化，主要成交46~48坪中大坪數，均價達約90萬元，屬板橋高價表現。

負責代銷的甲桂林副總周智柔表示：「919後雖然房市大盤交易量縮，但口袋夠深的換屋族群比例上升，使得具有品牌力的個案還是陸續成交，受到政策影響的程度相對小，整體房市走向健康，聚焦個案表現。」

展望明年房市，除個案表現外，整體而言，周智柔以「審慎樂觀」的角度看待。他說：「護國神山台積電，他們在Q3法說會上說『未來5年，健康成長』，產業龍頭中的龍頭都這樣說了，對未來幾年經濟景氣應具信心。」

此外，周智柔表示，政府預期國內明年經濟成長率也將維持不錯表現，且川普上任後，依照前一次川普當選的關稅政策下結果，台廠迎轉單效應是可期待的。





▲信義路四段上的都更案「吾雙」在919後一口氣揭露30戶，最高價每坪成交220.8萬元。（圖／翻攝自華固官網）

另外，信義路四段上的都更案「吾雙」在919後一口氣揭露30戶，最高價每坪成交220.8萬元，且共有13戶成交單價在每坪200萬元以上，總價最高1.64億元，也成為台北市新的200萬元都更成員之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市中心大面積土地相當稀有，該案經過多年整合相當不容易，又是臨兩條大馬路，算是相當稀有的產品，「雖然央行對於豪宅產品房貸限制嚴格，但基本上購買的以高端客戶為主，受到影響程度相對有限。」

曾敬德說：「雖然央行第七波管制上路後預售揭露量大減，不過有特色賣點的個案，仍夠維持穩定的銷售成績，在投資退場自用理性購屋狀況下，預售案的銷售期已都普遍拉長，回歸到較正常的市況。」

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