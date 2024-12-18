新北6社宅釋出「近5千人搶894戶」　大熱門月租最低只要5100元

▲新北市6處青年社宅聯合首度招租，申請人數（已扣除重複申請）為4932人。（圖／新北住都中心提供）

記者項瀚／台北報導

新北市6處青年社宅聯合首度招租，共有894戶正取名額，共吸引4932人申請（已扣除重複申請），相當踴躍，推算中籤率18％。其中「中和安邦」社宅最夯，該處社宅套房月租金最低只要5100元。

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新北市6處青年社宅聯合首度招租，今（18日）完成電腦抽籤，包括「中和安邦」、「新店民安」、「新店斯馨3號」、「土城明德3號」、「五股芳洲」、「泰山信華」社宅。

另外，本次還釋出5處社宅，但僅有釋出候補名額，包括「三峽國光社宅」、「三峽北大社宅」、「土城明德」、「板橋府中」、「三重五谷王」。總計本次釋出的6+5處社宅，合格申請家戶數共有1萬7042戶（可重複申請），申請送件情形相當踴躍。

《ETtoday新聞雲》進一步詢問，本次首次招租的6處社宅，正取名額894戶，而扣除重複名額後的申請人數為4932人，換算中籤率約18%。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，首次招租的6大社宅中，最熱門的是「中和安邦」社宅，分析原因應是新制「分級租金」上路後，該處社宅套房月租金最低只要5100元，周圍生活機能成熟完備且為全新落成之社區，自然吸引租屋族搶進申請。





▲「中和安邦」社宅距離好市多不遠，生活機能佳。（圖／翻攝自Google Maps）

東森房屋中和四號公園店專案經理陳軍皓表示，「中和安邦」社宅位於連城路，走到捷運中和站僅5~6分鐘路程，區域還有好市多賣場，生活機能不差，且租屋需求非常強，也難怪稀有那麼多民眾抽籤。

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