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南港土地現值上調5.89%全市最高　101大樓稱霸12年全國地王

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲「台北101大樓」以每坪約695.2萬元，第12度站蟬聯台北市地王。（圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

台北市2025年公告土地現值出爐，據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市上調5.24%，其中南港區漲幅最大。地王部分由「台北101大樓」以每坪約695.2萬元，第12度蟬聯全國地王。

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台北市2025年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，全市平均調幅較2024年上漲5.24%。全市4,944個地價區段，評議結果4822個地價區段上漲，121個地價區段持平，1個地價區段下跌。

漲幅最大的南港區，在公共建設逐步到位、大型開發案的帶動下，產業進駐需求持續增溫，為台北市會展及產業聚集量能樞紐，串聯科技核心聚落廊帶，具發展潛力優勢，平均調幅5.89%。

居次的中山區，交通路網密集，生活及商業機能俱佳，此外近年小宅產品受消費者青睞，帶動區內購屋需求，平均調幅5.79%。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，南港是發展相當有成的新興區塊，尤其是商業、產業大舉進駐，商業機能包括漢來酒店、即將開幕的LaLaport；產業部分更是大咖齊聚，像是輝達、聯強、宏碁等等，因此公告土地現值增幅登全市之冠符合預期，但土地鍍金度仍難與西區北車商圈比擬。

▲▼ 。（表／翻攝自台北地政局）

▲台北市各行政區114年公告土地現值調幅表。（表／翻攝自台北地政局）

地王部分，「台北101大樓」以公告土地現值換算每坪約695.2萬元，第12度站上全國地王寶座，其身為全台熱門觀光地標景點之一，加上商辦市場需求殷切，商業活動熱絡，帶動地價穩定成長

居次的「國泰置地廣場」以每坪約666.8萬元，連2年蟬聯地后，「新光摩天大樓」以每坪約660.8萬元位居第三。台北地政局表示，隨著「台北雙子星」聯合開發案等持續推動，前景仍然可期。

住宅部分，地王仍是仁愛路「帝寶」，上調4.67%來到每坪496.5萬元，蟬聯14年住宅地王寶座。地后也位於仁愛路，「仁愛尚華」每坪達472.7萬元。

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關鍵字：公告土地現值調幅台北市地政局地價地王

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