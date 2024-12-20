3C賣場7年前撤出高雄「回來了」　小白屋外觀成焦點

▲NOVA資訊廣場曾是高雄人集體回憶，7年前最後一家店撤出高雄後首度回歸。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

文山特區是高雄最知名商圈，甚至在部分熱門路段一店難求，NOVA資訊廣場曾是高雄人集體回憶，7年前最後一家店撤出高雄後首度回歸，新店就選在文山特區，目前外觀為整棟小白屋，引來不少在地人紛紛猜測是哪間店家將進駐？

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NOVA資訊廣場目前全台共有5家分店，1997年進駐高雄新堀江，主打複合式大型3C賣場，可以在商場內把各品牌一次逛足，曾經紅極一時，幾乎6、7年級生都曾逛過，堪稱是高雄人集體回憶，在地人透露，後來碰上大統大火又有高捷施工，交通黑暗期讓商圈逐漸沒落，最後黯然熄燈。

▲NOVA時隔7年首度回歸，就是選在鳳山文山特區，現在可看出裝潢中的「小白屋」外觀。（圖／記者張雅雲攝）

2012年與台糖量販店異業合作，以NOVA店中店的模式開幕，2017年結束營業後，全面撤出高雄，至今已7年。

沒想到時隔7年首度回歸，就是選在鳳山文山特區，現在可看出裝潢中的「小白屋」，招牌尚未掛上，因外觀顯眼非常吸引在地人關注，NOVA證實，因裝潢進度落後，預計將在2025年農曆年後開幕，屆時將有幾10家3C廠商進駐，提供一條龍服務。

外界對NOVA回歸首店位於文山特區，一度相當疑惑，NOVA相關人士透露，東高雄沒有比較完整的數位集散中心，NOVA打造完整的複合式體驗，一線的品牌大廠都會進駐，加上離未來的LALAPORT也不遠，相當看好未來發展前景。

NOVA 回歸高雄首店 位置 鳳山文濱路 坪數 地坪 685.4 坪、使用面積約 968 坪 預計開幕 2025 年農曆年後 預估月租金 60~70 萬

▲NOVA 回歸高雄首店。（ETtoday製表）

據了解，該店租賃實登未公布，舊址為原本老店百分百文具，撤出後秒租出，基地面積685.4坪，為地上2樓，屋齡18年， 1、2樓一起承租，使用面積約968坪，之前屋主開出月租金70萬元招租，在地仲介預估，承租金額大致落在60~70萬元。

▲文山特區人口密度高，因腹地小，因此發展迅速，區域內最大特色就是生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產鳳山文山加盟店長鄭啟峯表示，文山特區人口密度高，因腹地小，因此發展迅速，區域內最大特色就是生活機能發達，吸引各大知名連鎖品牌、餐飲店家等進駐，消費能力強，店面空租期都不長，不過區域大型店面已不多，單坪月租金落在1500元上下。

該店面位於三角窗、又是文山特區指標店面，大型店面的能見度高，兼具廣告效益，曝光效果也優，才能吸引大型連鎖業者承租，以月租金來看，雖然為區域新高，但3C商品單價高，付租能力強，附近也有正修的學生族群，選在文山特區進駐也不意外。



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