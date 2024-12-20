台北文山社宅195戶招租！　符合5條件都可申請

▲興隆D2會住宅。（圖／台北市住宅及都市更新中心）

記者李芷萱／綜合報導

前身為「平價住宅」的台北市文山區興隆D2區社會住宅在今（19）日開放民眾申請入住，此次招租戶數共計有195戶，將在檢修後陸續釋出，第一輪釋出戶數有11戶居住單元，只要滿足5條件的民眾皆可以在1月2日前進行申請。

興隆D2區社宅坐落於文山區興隆路四段105巷45號、47號與木柵路二段138巷33號等，因建物老舊，所以整合鄰近市有土地改建為社會住宅，據悉，興隆D2區社宅首次招租是在107年，本次招租戶數為在12月31日租期屆滿戶共有195，目前已經開放民眾申請，截止時間是明（114）年的1月2日下午5點。

台北市住宅及都市更新中心也表示，此次社宅租金已考量民眾所得狀況及周邊市場行情訂定，並且申請人可以依照家庭年收所得申請租金補貼，至於申請資格只要滿足以下五點即可申請：

（1）已成年之中華民國國民。

（2）在本市設有戶籍或未在本市設籍但在本市就學、就業。但以住宅法第4條所訂特殊身分提出申請者須在本市設籍。

（3）人口數符合本案社宅各社區房型人口數規定，但申請時申請人之家庭成員持醫院證明或媽媽手冊能證明已懷孕者，按胎兒數計算人口數。

（4）家庭成員均無位於本市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅

（5）家庭年收入在50%分位點以下（即164萬元以下）且總額分配於家庭成員平均每人每月6萬8,772元以下

詳情可以至臺北市政府安心樂租網或可電洽臺北市住宅及都市更新中心資產經營部諮詢（02）2592-5116轉213、208、312、313查詢。