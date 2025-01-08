新世代企業總部選地段＋具國際標竿環境　關注永續共享優勢再升級

▲北臺灣近期推出三座指標性企業總部，包括國家企業廣場、NFC環球經貿中心與IBC環球企業總部，能夠滿足企業二代接班與轉型需求。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著全球局勢瞬息萬變，通膨、地緣政治等因素接連衝擊，台灣卻在經濟自由度上展現強勁實力，連續三年被評為表現最佳的「經濟自由」國家之一。在美國智庫傳統基金會發布的《2024經濟自由度指數》中，台灣再次蟬聯全球第4名。同時，在瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的《2024年IMD世界競爭力年報》中，台灣也名列全球第8，備受國際肯定。這種表現不僅吸引外資，更促使台商加速回流，為台灣的經濟注入新活力；然而，面對全球AI風潮及低碳目標，企業如何在接班過程中提升競爭力、吸引人才並開創新局，成為重要課題。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，2024年前三季，台灣商用不動產交易金額已達1472億元，顯示企業「以買代租」的模式逐漸成型；她特別提到，許多製造業選擇購買辦公大樓，不僅能提升企業形象，對於人才的吸引力也有加持效果。

根據資誠《2023全球暨台灣家族企業調查報告》資料顯示，台灣有54%的家族企業仍由第一代經營，43%正進行第二代接班，未來五年將有約20%的企業面臨世代交替。在AI與永續轉型的大趨勢下，接班人擁抱許多資源與機遇，但要想加強發展需要注重三個關鍵條件：具國際標竿意義的辦公環境、交通便捷性，以及與商圈及科技園區的深度鏈結，這些條件將共同塑造企業的贏家優勢。

近期，作為全台經濟引擎的北臺灣推出三座指標性企業總部，包括國家企業廣場、NFC環球經貿中心與IBC環球企業總部，充分滿足企業二代接班與轉型需求。NFC主委李琪縈指出，這三大總部皆位於城市正核心地段，擁有卓越的交通優勢。例如，位在復興長安的國家企業廣場，距離兩個捷運站僅400公尺，對員工通勤非常便利；桃園市政特區的NFC環球經貿中心則鄰近傳統火車站商圈和藝文特區，車程約10分鐘內，絕佳點位再加上2500坪大基地開發、吸引菁英人才，未來發展潛力巨大；至於IBC環球企業總部位於北市最後一塊科技拼圖的北士科園廊帶，更不僅僅只是商辦，還結合了科研功能，串連上下游產業鏈，預計將成為AI產業重鎮。

頂級企業總部需要符合二代接班、企業轉型的需求，不再只是辦公空間，更是體現品牌形象和永續發展的核心所在，李琪縈強調，「頂級企業總部除了地段之外，外觀就是你的名片」，因此國家企業廣場、NFC環球經貿中心、IBC環球企業總部皆由全球前十大的Aedas建築師事務所設計，堪稱地區性的國際級地標。此外，她提到，大廳的高度與裝飾同樣重要，設計細節能彰顯企業價值，讓員工在此辦公倍感榮耀。為了適應現代人新生活型態，這些商辦大樓內設有游泳池、健身房等設施，提供人們便利的工作與生活平衡。

台灣如今在全球供應鏈中已是不可或缺的重要一員，尤其在半導體與電子零組件領域，核心價值愈來愈關鍵；而北台灣正是以電子科技產業為主的產業鏈，擁有桃園中正機場和鄰近台北港建構的雙港聯運，成為企業設址首選。已購置辦公空間的詹先生表示，過去的商辦很少具備國際化與時尚感的外觀，也缺乏如游泳池這類能將休閒與工作整合在同一場域的設施。他說：「隨著產業趨於老化，我們希望讓品牌更年輕化，因此優先選擇了新興聚落。據我了解，目前我們選址的區域有很多年輕人在這裡工作，我們希望藉此吸引更多年輕人才，為企業注入新的活力。」

由此可見，在傳承與變革的轉型過程中，有著便利的交通機能和擁有國際地標的總部大樓，能為企業接棒的繁盛版圖形塑贏家優勢，同時也成為企業員工幸福的所在。

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