央行不打第八波　建商鬆口氣：房市前景Q2後才會明朗

▲建商業者表示，央行未再祭出第八波，對市場來說是好消息 。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行未再祭出第八波打房，符合市場預期。建商業者表示：「觀察12月開始，看屋的人開始回來了，但簽約的卻還沒，因為大家還是觀望，而現在央行未再祭出第八波，對市場來說是好消息，打消民眾看跌房價的預期心理，敢簽約了。」

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央行理監事會議決策今（19日）出爐，利率不變，並未再針對房市加碼第八波選擇性信用管制，符合市場預期。事實上，9月19日在央行第七波信用管制重拳打房之後，市場交易量急凍，中古屋首當其衝，新案市場來人量也大減。

觀察預售實價揭露量，10月預售交易量持續萎縮至4600件，創20個月新低，相較今年6月景氣高檔時月銷1.66萬件相比，銳減近7成，買氣明顯受挫。

▲央行未再祭出第八波打房，符合市場預期。（圖／ET資料照）

達麗建設副總廖政雄表示，919央行第七波信用管制後，案場來人量下滑，「觀察12月開始，看屋的人開始回來了，但簽約的卻還沒，因為大家還是觀望，如今央行未再祭出第八波，對市場來說是好消息，原本觀望的民眾打消對房價下跌的預期心理，敢簽約了，預期交易量將慢慢恢復。」

潤泰創新總經理李志宏則表示，明年房市呈現「量縮價穩」格局，價格由於成本高漲、僵固，因此沒有下跌空間，而建案去化狀況則將著重於個案表現，「像是我們在919之後，還是照賣，影響不大。」

豐邑機構總經理邱崇喆則表示：「第七波讓房市重傷，目前買氣還是處於比較低落狀況，看屋意願、交易量都降低約5成，市場的投機客已經消失，不論是建商還是消費者都在觀望，目前關鍵主要還是銀行的貸款問題，不動產貸款占銀行總放款比率37.4%，這個情況有望在明年第一季因房貸貸款回收、銀行端慢慢穩定後才能判斷房市趨勢，預計第二季才能比較明朗。」

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