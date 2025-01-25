高雄首度有豪宅單價突破8字頭　登2024年豪宅王

▲高雄2024年最高單、總價豪宅王，分別由預售「御皇苑」、成屋「京城天贊」奪冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄2024年最貴豪宅王出爐！根據實登統計，高雄最高單、總價豪宅王，分別由預售「御皇苑」、成屋「京城天贊」奪冠，這也是高雄首度有豪宅單價突破8字頭天花板，且是在信用管制後，創南台灣房市歷史新高，專家認，短期難再創價。

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高雄豪宅王寶座之前由「國硯」32樓戶以1.72億元、單價68.66萬元成交，成為最高單價豪宅王，連續蟬聯11年寶座，直到2023年高雄單價天花板才被打破。

2024年高雄單價最高豪宅，由預售大樓「御皇苑」奪冠，最高達84.7萬元，直接撐高預售豪宅單價天花板。該戶位於頂樓33樓，坪數為156.17坪、含3個平面車位，9月25日以總價1億1998萬元成交。

且該戶是在去年9月19日央行祭出史上最嚴信用管制後，單價仍改寫高雄歷史新高，根據實登，該社區去年有24筆交易紀錄，成交價落在54.9~84.7萬元，均價為64.46萬元。

▲2024年高雄單價、總價豪宅王。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

皇苑建設總經理郭士菁表示，該戶為頂樓戶，屬於特殊產品，加上豪宅本來就與一般住宅市場脫鉤，因此去年9月央行祭出第七波信用管制後買氣驟冷，但豪宅客群出手購屋較不受景氣波動影響。

郭士菁說：「金字塔頂端的客群對貸款成數降低較無感，手中資金充沛，仍可選擇不貸款購屋，不受銀行貸款水位限制。」

而去年總價最高豪宅王則是由「京城天贊」奪冠，該戶位於16樓，坪數為181.97坪，總價高達1億2500萬元，換算單價為68.7萬元。

▲去年總價最高豪宅王則是由「京城天贊」奪冠，總價高達1億2500萬元，換算單價為68.7萬元。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該戶買家為高雄在地自然人，未突破2019年11月由同棟「京城天贊」31樓，創下的總價1億9340億元紀錄。而該社區2024年僅4筆交易，成交價為60.7~68.7萬元，均價63萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮認為，鼓山區的農16、美術館已成知名豪宅聚落，目前還有富邦凹子底、聯上停35等開發案進行中，加上還有漢神3館、義享時尚廣場2期等百貨將開幕，區段相當精華，吸引豪宅客高價進駐，不過在央行持續信用管制下，未來難有創價行情。

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