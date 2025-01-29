彰化5案社宅規劃、進行中！　最快2026年完工275戶

▲彰化縣彰化市學士安居將提供275戶社會住宅。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／彰化報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心在彰化縣目前規畫與興建有5案，興建中的包括彰化市的學士安居，以及和美鎮的德美好室；已經決標待開工的則是位於員林市的靜修好室A與靜修好室B。

目前住都中心在彰化縣興建中的案件有2件，其一是位於彰化市彰化師範大學旁的學士安居，早於2022年底就開工，該案規劃了托嬰中心、日照中心，總戶數275戶，套房型165戶、兩房型83戶與三房型27戶；其二則是位於彰化縣和美鎮和美運動公園與德美公園間的德美好室於2024年開工，案件規劃了日照中心，總戶數105戶，套房型59戶、兩房型37戶與三房型9戶。

▼彰化縣和美鎮德美好室規劃了105戶社會住宅。（圖／國家住都中心）

另外，早已於2023年10月就決標，還待開工的就是位在彰化縣員林市的靜修好室A與靜修好室B，兩案僅一路之隔，分別規劃72戶與108戶，靜修好室A規劃了商業空間，總戶數72戶，套房型36戶、兩房型27戶與三房型9戶；靜修好室B則是規劃了托嬰中心、活動中心，總戶數108戶，套房型54型、兩房型45戶與三房型9戶。

最後，仍在規劃中的新案是地點位於彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠旁的溪湖好室，基地面積共1958平方公尺，未來也將提供社會住宅的需求給民眾。