東湖36年美食老店將歇業　員工：大家年輕做到老「身體都壞了」





▲東湖36年平價日料熱炒「三戶料亭」將歇業。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

東湖36年平價日料熱炒「三戶料亭」將歇業，老員工說：「老闆快70歲，二代不接手，而且我們所有員工也都是年輕做到老，筋骨、身體都壞掉了，該退休了，歇業與店租、生意量無關。」信義房屋房仲表示，該店位於康樂街，店面效益不差。

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在東湖開業36年的「三戶料亭」，有日式料理、各式熱炒等餐點，生意相當不錯，在當地也頗有名。不過，近期該店傳只營業到12月22日，公告上寫著「我們要退休了，感謝大家36年來的支持愛護和照顧。」讓許多老顧客相當不捨。

記者平日下午走訪，人潮還是不少。一位老員工表示：「老闆快70歲，年紀大了，二代不接手，而且我們所有員工也都是年輕做到老，筋骨、身體都壞掉了，該退休了。」

她說：「歇業原因主要就是大家都老了，與生意、店租無關，我們生意量一直都ok，店租每月5~6萬元內可以搞定，也不是問題。」

經查謄本，「三戶料亭」店面在2017年曾換過房東，在地人林姓自然人以買賣取得。再看實價登錄，該店面含1車位權狀23.8，當時以總價2050萬元，平均單價約86萬元左右。

▲「三戶料亭」小檔案整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，東湖住宅人口多，又有不少所學校，因此商圈熱鬧，店面效益都相當不錯，最熱鬧的是東湖路商圈，沿線幾乎沒有空店面，去年連鎖速食業者還以年租348萬元進駐該區。

曾敬德接著表示，「三戶料亭」位於康樂街，與東湖商圈相距不遠，也算是東湖熱鬧的區域，沿線空店面也不多，但路寬比較窄，人潮還是比東湖路少，觀察該區零售型業種會少一些，主要以平價餐飲為主。

▲東湖地區最熱鬧的是東湖路商圈。（圖／記者項瀚攝）

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