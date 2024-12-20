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雙北房價高！他問「買不起房會丟臉嗎」　網搖頭：不是我們願意的

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲買不起房會很丟臉嗎？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

買房並非易事，不只要存到頭期款，也要衡量自己的經濟狀況，以免房款還不出來。近日就有網友發文表示，他之前跟朋友聊到房市話題，覺得雙北的房價真的很貴，大家會覺得買不起房子很丟臉嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「買不起房會很丟臉嗎」為標題發文，提到他最近和朋友閒聊時，話題自然轉到各自的生活、家人、積蓄和投資等方面。聊著聊著，也開啟了買房的話題，討論到雙北地區的房價很高，讓人感嘆買不起。

原PO接著說，不光是雙北，其實就連南部某些區域的房價也不便宜。在這樣的情況下，一些人會考慮購買預售屋，然而，還是有不少人覺得買已經可以入住的房子更實在，只是若下定決心，房貸壓力可不小，如果現在買不起房子，會很丟臉嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「身邊朋友都有買房耶，自己在藝文產業比較沒辦法，產業屬性不同沒必要跟別人比」、「買不起房也不是我們願意的，只是會羨慕有房的人」、「不會，畢竟房價這麼高，但一定要有存款」、「不會，但是還是建議買房」。還有網友直呼，「覺得別人買不起房很丟臉，才該感到羞恥」、「不會，笑人家的比較丟臉」。

關鍵字：買房PTT

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