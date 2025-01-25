洗臉台做在廁所外「很普遍？」　鄉民冷回3字超酸

▲家中洗臉台做在廁所外面，有什麼優缺點？為何要這樣設計？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

家中洗臉台做在廁所外面，有什麼優缺點？為何要這樣設計？對此，有鄉民直言3字「就窮啊！」室內設計師則表示，在權狀23~25坪左右的房子中，礙於空間考量，這樣的設計其實頗常見，可增加衛浴、臉盆使用的效率。

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網友在《PTT房屋版》發文表示，現在不少建案的廁所，都會將洗臉台設在廁所門外，認為缺點是「這樣大小便完的手直接碰到門把不衛生、洗手的水噴濺到外面地板、牙刷等物品放在外等等。」

他接著表示：「若家裡只有一衛，廁所剛好有人在用，要刷牙的人也可以用廚房的流理台阿。」有人則問：「這樣的設計還有什麼優點嗎？為何要這樣設計？」

話題一出，引發熱議。網友紛紛留言表示：「就窮阿！」、「空間不大要省空間啊...」、「 跟開放式廚房一樣的蠢設計」、「 它其實不蠢，真的就是空間不夠下的犧牲」、「如果空間夠，不然誰想要洗手台在外面」。

一位陳小姐幾年前購入新北預售屋，權狀26坪、2房，全屋1套衛浴，洗臉台就做在廁所外面。她說：「當初買預售的時候，看著家配圖沒想那麼多，一交屋後確實覺得有點覺得怪怪的，還遭到來訪親戚質疑，但現在住了半年後，覺得也沒怎麼樣，都是習慣問題而已。」

浮見月室內設計師劉獻文表示，把洗臉台做在廁所外，大概率就是空間考量，在中小坪數、權狀23~25坪左右的空間中，這樣的設計其實頗為常見，「如果只有1套衛浴，廁所浴室有人使用時，洗臉台做在外面，可供家中其他使用者使用，這點其實蠻方便的。」

另外，劉獻文表示，現在有些權狀23~25坪的房屋，可能會塞1.5套衛浴進去（0.5套為馬桶），而礙於整體空間不夠，洗臉台基本上也只能規劃在廁所外面。他說，權狀30坪以上的房子，比較有可能設計到2套完整衛浴。

▲權狀30坪以上的房子，比較有可能設計到2套完整衛浴。（示意圖／ET資料照）

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