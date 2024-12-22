新青安房貸11月僅受理4333戶　「連續6個月」月減！

▲新青安房貸連續6個月呈現受理月減的狀況。（示意圖／記者項瀚攝）

文／中央社

財政部公布新青安房貸11月統計數據，受理戶數4333戶為新青安去年8月上路以來次低水準，月減約5.7%，連續第6個月落入月減局面。公股銀分析，應與第7波選擇性信用管制對房市過熱情況起到冷卻作用，且與新青安假性需求漸弱有關。

財政部國庫署公布新青年安心成家貸款統計，11月受理戶數4333戶，金額新台幣337.94億元，分別月減約5.7%、8%。

其中，11月受理戶數不到4500戶，為新青安去年8月上路以來次低水準、僅次於2024年春節期間2月的4003戶，且是自2024年6月以來，連續6個月落入月減局面。

行庫主管指出，央行先前祭出第7波選擇性信用管制，對過熱的房市，確實起到冷卻作用，同時，政府為杜絕轉租、人頭戶等濫用新青安的情況，銀行加強貸前、貸後管理，也有讓新青安假性需求逐漸退散。

11月新青安撥貸戶數方面，則有5015戶，金額402.9億元，均呈月增。行庫主管分析，公股銀持續控管依銀行法第72條之2規定設算的比率，11月撥貸戶數與金額月增，應與公股行庫消化先前已核貸案件有關。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以27%、28%為警戒區。