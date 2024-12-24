林襄入手1800萬預售屋　靠一招養房

▲林襄買屋重視地點和總價，先求有、再求好。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪世界冠軍，超人氣啦啦隊成員林襄自費到場、快閃東京巨蛋應援，引起日本媒體高度關注，形容她是「世界級的美女」；而螢光幕前蹦蹦跳跳笑開懷的林襄，私底下卻是精打細算一族，不僅勤記帳，積極打造被動收入，如今更是有殼一族。

「以前我只會傻傻地把錢存在銀行，玉琳哥（沈玉琳）就說我超笨，有能力買房還在外租屋。」中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員林襄說，在好友和演藝圈前輩影響下，她漸漸地耳濡目染，2年前開始積極看房，「能存錢、抗通膨又有增值潛力，我自己也覺得買房是個不錯的選擇。」

危機感驅動 學投資理財

去年底，林襄買下新北市總價約1,800萬元的預售屋，擁有自住房對她來說別具意義，「從小到大，我們家三姊妹都睡在同個房間，所以我一直很渴望有自己的空間。」務實的她並不好高騖遠，先求有、再求好，也因此，選擇權狀30坪的2房物件。

▲林襄到東京巨蛋，在台日大戰中為中華隊應援。



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